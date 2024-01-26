"الغارديان": الإدارة الأمريكية تتجنب المواجهة مع حكومة نتنياهو

واعتبرت الصحيفة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر دفع القضية الفلسطينية إلى الظهور مجدداً على الساحة الدبلوماسية، بعد أن تخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن أي محاولة حقيقية لحل الصراع في السنوات الأخيرة.

وذكرت "الغارديان" أن إدارة بايدن تتجنب المواجهة مع إسرائيل، حتى قبل دعمها غير المشروط للحرب الجارية في غزة.

وقالت: "إن لدى وزارة خارجية الولايات المتحدة وحدة تعمل على تقويض القوانين الأمريكية لحقوق الإنسان من خلال تغطية الجرائم المشتبه بارتكابها ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة لحماية شحنات الأسلحة إلى إسرائيل".

وأضافت أن الولايات المتحدة واصلت استخدام حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدعم إسرائيل.

وقد اقترح بايدن أن الأزمة الإسرائيلية - الفلسطينية ينبغي أن تسفر عن جهود مكثفة لإنشاء دولة فلسطينية، ولكن نتنياهو رفض هذه الخطة الأسبوع الماضي، حيث نشر عبر منصة "إكس" بأنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على غربي نهر الأردن (الضفة الغربية وقطاع غزة).