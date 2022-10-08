ترتيب الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يقتنص فوزا صعبا من ساسولو

اقتنص إنتر ميلان فوزا مثيرا على نظيره ساسولو في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق مهاجمه البوسني، إيدين دجيكو عند الدقيقة 44، بعد عرضية تشالهانوغلو، من ركنية مهدها دومفيريس، لتجد إيدين الذي يسجلها بسهولة.

في الشوط الثاني، سجل دافيدي فراتيسي لساسولو هدف التعادل في الدقيقة 60، بعد عرضية رائعة من روجيري واجهها بالرأس الدولي الإيطالي بطريقة أروع.

وفي الدقيقة 73 كاد لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الثاني، ولكن الحارس كونسيلي تصدى بطريقة رائعة لرأسية الأرجنتيني.

وأحرز دجيكو الهدف الثاني لفريقه إنتر ميلان والثاني له في الدقيقة 75 من زمن المباراة ليخطف الفوز لصالح فريقه في المباراة الصعبة ليعيد فريقه للانتصارات بعد سقوطه في آخر جولتين.

ووصل إنتر ميلان للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك برصيد 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن فريقي أتالانتا ونابولي متصدري الترتيب، في حين توقف رصيد ساسولو عند 12 نقطة في المركز التاسع.