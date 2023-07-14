ساحة "سينتاجما".. نقطة انطلاق مثالية لاكتشاف أبرز معالم أثينا

خلال أول زيارة إلى العاصمة اليونانية أثينا، من البديهي جدًا زيارة أشهر معالمها مثل الأكروبوليس والبارثينون، والتقاط صورة سيلفي أمام قوس "هادريان"، والتجوّل في معبد زيوس الأولمبي.

هناك مكان واحد وسط مناطق الجذب السياحي هذه يوفّر للسياح لمحة عن أثينا القديمة والجديدة. إنها المنطقة المحيطة في ساحة "سينتاجما" وحي "بلاكا"، التي تبعد فقط 20 دقيقة سيرًا على الأقدام عن الوجهات الأكثر شعبية في العاصمة اليونانية، وهي بالتالي تشكّل نقطة انطلاق ممتازة لزيارة معالم المدينة.

كما تُعد الساحة مركزًا أساسًا لوسائل النقل المحلي، إذ إن هناك العديد من الحافلات وخطوط مترو الأنفاق، فضلًا عن وجود العديد من الفنادق والمتاجر والمطاعم ذات التصنيف العالي، وكذلك المعارض المتخصصة.