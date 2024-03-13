محاكمة مزوّر ساعات رولكس تكشف عن شبكة احتيال واسعة النطاق‎

كشفت المحاكمة الجارية لجوليان، الملقب بـ "أمير التزوير"، عن مخطط متطور يتضمن إنتاج وبيع الساعات الفاخرة المقلدة، ولاسيما ساعة "رولكس"، من خلال شبكة احتيال واسعة النطاق على مستوى العالم.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنّ جوليان، الذي يعمل في تايلاند، اعترف بتنظيم شبكة واسعة تستورد ساعات مقلدة إلى فرنسا؛ ما أدى إلى تحقيق مبيعات مذهلة بلغت 3 ملايين يورو بين عامي 2019 و2022، موضحة أنه وفقا للتحقيقات، تعاون جوليان مع مقاولين صينيين قاموا بإنتاج ما يصل إلى 10 ساعات مقلدة يوميا، وكانت العلامة التجارية السويسرية الشهيرة رولكس، في المقام الأول.

وتشير التقديرات إلى أنه ربما باع أكثر من 50 ألف ساعة رولكس مقلدة، بعضها مطابق تقريبًا للساعات الأصلية ومن اللافت للنظر أن جوليان تفاخر بالقدرة على تصميم مستوى الأصالة ليناسب تفضيلات العملاء، حيث قدم اختلافات من الواقعية تمامًا إلى المزيفة بشكل صارخ.

وبحسب الصحيفة، كانت إستراتيجية التسعير دقيقة بالقدر نفسه، حيث تراوحت أسعار النسخ المتماثلة من 500 يورو للنسخة الموثوقة إلى 60 ألف يورو للساعة المصنوعة بدقة من قطع غيار أصلية، وعلى الرغم من الفجوة الكبيرة في الأسعار مع ساعات رولكس الأصلية، إلا أن جاذبية المنتجات المقلدة عالية الجودة جذبت التدقيق من صانعي الساعات السويسريين، ما دفع إلى إجراء تحقيقات.

وأوضحت "لوموند" أن طريقة عمل جوليان تتضمن شحن الساعات بشكل سري إلى ألمانيا قبل دخول فرنسا للتهرب من التدقيق الجمركي، والاستفادة من الحدود المفتوحة بين البلدين.

وكذلك سلط شريكه، فلوريان، الضوء على جانب إعادة البيع، وكشف عن ربح يتراوح بين 200 إلى 400 يورو، مشددًا على الاعتبارات الأخلاقية على الرغم من الانخراط في تجارة المنتجات المقلدة.

ووُلِد "جوليان في" في نيس عام 1994، وانتقل من وظيفة توصيل البيتزا إلى مليونير نصب نفسه بعمر 25 عامًا، حيث راكم الثروة من خلال استثمارات العملات المشفرة والأصول الفخمة مثل سيارة لامبورغيني والعقارات في تايلاند.

ويتناقض أسلوب حياته الثري بشكل حاد مع المعركة القانونية التي يواجهها الآن، والتي يدافع عنها فريق من المحامين ضد الدعاوى المدنية التي رفعتها شركات صناعة الساعات الفاخرة.

وخلصت لوموند بالقول إنه بينما تتكشف تفاصيل المحاكمة، فإنها تكشف الشبكة المعقدة للاحتيال الدولي، التي تمزج بين عناصر إنتاج المنتجات المقلدة وتوزيعها وإعادة بيعها، وسيحدد الحكم، المقرر صدوره في 20 مارس/آذار، مصير جوليان وسيسلط المزيد من الضوء على حجم المشروعات غير المشروعة، والتحديات المستمرة في مكافحة التجارة المقلدة في صناعة السلع الفاخرة.