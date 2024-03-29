قصة إحسان فريدة لسعودي مع عامل باكستاني تثير الإعجاب

عادت سيرة مواطن سعودي توفي منذ سنوات، إلى أحاديث السعوديين وكثير من سكان المملكة بعد أن تم الكشف، اليوم الجمعة، عن تفاصيل قصة وفاء مؤثرة كان بطلها حتى وفاته.

وتردد اسم فايح حماد الشمري، مئات آلاف المرات في موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، عندما كشف نجله، الكاتب معجب الشمري، تفاصيل قصة جمعت والده الراحل بعامل باكستاني الجنسية كان يعمل عنده، قبل أن يقعده المرض، ويبدأ الوالد مساندة العامل.

وقال الشمري الابن، إن العامل الباكستاني عمل عند والده، لأعوام حتى أصيب بفشل كلوي استوجب الخضوع لجلسات غسيل كلى، حيث حضر الأب برفقة العامل كل جلساته، قبل أن يبيع سيارته لدفع تكاليف جلسات الغسيل دون أن يخبر أحدًا.

وبعد أشهر من التكفل بالمرافقة والعلاج، قرر العامل العودة إلى بلده، قبل أن يفارق الرجلين الحياة كل في بلده، وتنتهي فصول قصة وفاة تعيد للأذهان كثيراً من قصص الوفاء التي خلدها تاريخ شبه الجزيرة العربية في الماضي.