مصر.. انفجار 3 محطات صرف صحي (فيديو)

أصيب خمسة أفراد على الأقل بانفجار قوي وقع في آن واحد وبشكل متزامن في ثلاث محطات صرف صحي تابعة لشركة مياه القاهرة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ليعالجوا من أثر الاختناق.

وأدت الانفجارات الثلاثة إلى تطاير النوافذ وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بمحطات "القلج" و"المرج الجديدة" و"الخصوص".