مصر.. انفجار 3 محطات صرف صحي (فيديو)
أصيب خمسة أفراد على الأقل بانفجار قوي وقع في آن واحد وبشكل متزامن في ثلاث محطات صرف صحي تابعة لشركة مياه القاهرة الكبرى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ليعالجوا من أثر الاختناق.
وأدت الانفجارات الثلاثة إلى تطاير النوافذ وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان بمحطات "القلج" و"المرج الجديدة" و"الخصوص".
ودفعت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية بخمس سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجارات.
وكشفت المعاينة الأولى عن أنّ السبب وراء الحادثة يعود إلى تسرّب غاز في خط صرف خاص بشركات البترول ما أدى إلى اختلاط المواد البترولية بمواد الصرف.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.