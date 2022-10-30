عبدالغني شهد يشن هجوما على مؤمن سليمان.. ومدرب الشرطة يرد عليه (فيديو)

دخل المصري مؤمن سليمان، مدرب نادي الشرطة العراقي، في سجال حاد مع نظيره العراقي عبدالغني شهد، مدرب فريق نفط الوسط، عقب المباراة التي أقيمت مؤخرا بين الفريقين، في الدوري العراقي.

وخرج مؤمن سليمان عقب المباراة لينتقد لاعبي ومدرب نفط الوسط بسبب تعمدهم إضاعة الوقت، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "من أول ثانية في المباراة نجد الاعتراض والضغط على الحكام، واللاعبون يقعون ويضيعون الوقت من أول ثانية، وهذه ليست منافسة شريفة، فيه فرق بين الروح الرياضية وشخص أعرف أنه بيضحك عليّ".

وأضاف: "كل الدكة يضغطون على الحكم وليس مدربهم عبدالغني شهد فقط، ولكن فيه حاجة اسمها ذكاء كرة ولكن هذا خارج كرة القدم، وأنا لست شاطرا في هذه الأمور وأعترف أنني لا أجيد الضغط على الحكام، ومن ساعة ما جئت للتدريب في العراق وكنت كسبان لم أطالب اللاعبين بإضاعة الوقت، وأنا والجمهور والحكام كل الناس عارفين إنهم بيضحكوا علينا واتضحك علينا".

فيما رد عليه عبدالغني شهد، مدرب نفط الوسط، على مؤمن سليمان بشكل عنيف، قائلا إن "كلامه فارغ ويجب أن يبتعد عن التجاوزات، الآن هو مدرب لديه كم زاخر من النجوم وهذا الكلام فارغ وكلامه الزائد يسويه في مصر ولا يفعله هنا، والمدرب الذي يدرب الشرطة عليه أن يتحلى بأخلاق العراقيين إذا هو جاء متعلم على فلسفة تعبانة فيظل على بيئته ولكننا ناس محترمون والشرطة ونفط الوسط أندية محترمة، ولكن في الموسم الماضي تغلبنا عليه في النجف وتكلم كلاما بعيدا عن الواقع الرياضي عليه فقط أن يتحدث في كرة القدم".