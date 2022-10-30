عبدالغني شهد يشن هجوما على مؤمن سليمان.. ومدرب الشرطة يرد عليه (فيديو)
دخل المصري مؤمن سليمان، مدرب نادي الشرطة العراقي، في سجال حاد مع نظيره العراقي عبدالغني شهد، مدرب فريق نفط الوسط، عقب المباراة التي أقيمت مؤخرا بين الفريقين، في الدوري العراقي.
وخرج مؤمن سليمان عقب المباراة لينتقد لاعبي ومدرب نفط الوسط بسبب تعمدهم إضاعة الوقت، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "من أول ثانية في المباراة نجد الاعتراض والضغط على الحكام، واللاعبون يقعون ويضيعون الوقت من أول ثانية، وهذه ليست منافسة شريفة، فيه فرق بين الروح الرياضية وشخص أعرف أنه بيضحك عليّ".
وأضاف: "كل الدكة يضغطون على الحكم وليس مدربهم عبدالغني شهد فقط، ولكن فيه حاجة اسمها ذكاء كرة ولكن هذا خارج كرة القدم، وأنا لست شاطرا في هذه الأمور وأعترف أنني لا أجيد الضغط على الحكام، ومن ساعة ما جئت للتدريب في العراق وكنت كسبان لم أطالب اللاعبين بإضاعة الوقت، وأنا والجمهور والحكام كل الناس عارفين إنهم بيضحكوا علينا واتضحك علينا".
فيما رد عليه عبدالغني شهد، مدرب نفط الوسط، على مؤمن سليمان بشكل عنيف، قائلا إن "كلامه فارغ ويجب أن يبتعد عن التجاوزات، الآن هو مدرب لديه كم زاخر من النجوم وهذا الكلام فارغ وكلامه الزائد يسويه في مصر ولا يفعله هنا، والمدرب الذي يدرب الشرطة عليه أن يتحلى بأخلاق العراقيين إذا هو جاء متعلم على فلسفة تعبانة فيظل على بيئته ولكننا ناس محترمون والشرطة ونفط الوسط أندية محترمة، ولكن في الموسم الماضي تغلبنا عليه في النجف وتكلم كلاما بعيدا عن الواقع الرياضي عليه فقط أن يتحدث في كرة القدم".
رد مؤمن سليمان
ولكن مؤمن سليمان قرر الرد على التصريحات الأخيرة لشهد عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلا: "عندما أعود إلى مصر سوف أنقل الصورة الطيبة للشعب العراقي الذي احتضنني كأحد أبنائه وعاملني بأحسن ما يكون ولن أذكر العنصرية الواضحة من تصريح شهد وسأعتبرها حالة فردية بعد أكثر من سنة في بلاد الرافدين".
وأضاف: "أرجو من عبد الغني شهد التحدث بالأمور الفنية بدلاً من الحديث البعيد عن كرة القدم وأخلاق المهنة، لو عمل شهد في مصر وفشل فلن نذكر العراق بالسوء وسوف ننتقد طريقة لعبه الفنية وكل ما هو فني فقط".
وتابع: "في كرة القدم لا يوجد مدرب محلي أو أجنبي، هناك مدرب جيد وآخر غير جيد، وأخيرا كل إناء ينضح بما فيه".
وحسم التعادل (1-1) مواجهة الشرطة ونفط الوسط، مساء أمس السبت، في ملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز.
وتمكن منتظر ستار من إحراز هدف السبق لنفط الوسط بالدقيقة 25، عبر تصويبة رائعة من مسافة بعيدة.
واقتنص السوري محمود المواس هدف التعادل للشرطة من ركلة جزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة.
وأثارت ركلة الجزاء، حفيظة الجهاز الفني للضيوف، لتتوقف المباراة عدة دقائق بعد مطالبة عبد الغني شهد لاعبيه بالانسحاب، إلا أنه عدل عن قراره بعد تدخل إدارة النادي.
ورفع الشرطة رصيده إلى 11 نقطة ليقفز لصدارة الترتيب مؤقتا، فيما حقق نفط الوسط تعادله الخامس تواليا رافعا رصيده إلى 5 نقاط في المركز 13.