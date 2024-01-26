مراهق يهاجم نائبة بكوريا الجنوبية بـ15 ضربة على رأسها

اعتدى مراهق، يبلغ من العمر 15 عاما، على نائبة حزب سلطة الشعب الحاكم "بيه هيون-جين" في كوريا الجنوبية، متسببا لها بإصابة بليغة تم نقلها على إثرها للمستشفى.

وهاجم الصبي المراهق النائبة "بيه"، يوم الخميس، بحجر يبلغ حجمه قبضة رجل بالغ، حيث ضربها به على رأسها 15 مرة على الأقل، لأسباب غير واضحة.

وقال مكتب النائبة إن الحادث وقع حوالي الساعة الخامسة مساء في منطقة "جانجنام" جنوب العاصمة سيئول، عندما اقترب أحد المشاة وضربها على رأسها.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن مسؤولين في الشرطة قولهم إنه "تم نقل المراهق المعتدي - وهو طالب في المرحلة الإعدادية - إلى المستشفى بسبب عمره وحالته الصحية"، وذلك بعد اعتقاله من قبل رجال الأمن.

وعانت "بيه"، والتي عملت سابقا مذيعة أخبار تلفزيونية، من النزيف في الرأس، بسبب الهجوم، وقد تم تدبيس جرحها، ولا تزال في المستشفى تتلقى العلاج.

وأوضح مسؤولون أن الشرطة استجوبت المعتدي في حضور ولي أمره وأدخلته المستشفى بشكل طارئ.