صور جابت العالم في 2023
يشارف عام 2023 على الانتهاء، بعد أحداث عديدة غلبت عليها الكوارث الطبيعية جراء تغير المناخ والحروب، ولكن على الجانب الآخر، لم يخلُ هذا العام من لحظات سجلها تمثل الفرح والأمل.
حرب غزة
لم يعرف هؤلاء الشبان الغزيون ما ينتظرهم مع نهاية العام، إذ التقطت هذه الصورة الفريدة لهم في 13 يناير من مطلع 2023، وهم يظهرون مهاراتهم في اللعب بالنار على شاطئ غزة.
في صورة استثنائية جمعت ضوء البرق مع لحظة تصاعد الدخان في أعقاب القصف الإسرائيلي على غزة في 9 أكتوبر.
التقطت هذه الصور من الجو، لعدد كبير من الأسرّة، التي مثلت عدد الرهائن الإسرائيليين لدى حماس. وقد تم وضعها في مبنى خارج بلدية القدس في 30 أكتوبر.
العشرات من الصور، التي تختصر المأساة التي يعيشها الفلسطينيون بعد حرب غزة، حيث قتل وأصيب الآلاف.
واحدة من الصور المفجعة، القادمة من غزة، لامرأة غطاها الغبار والدم، وهي تعانق طفلتها فيما يبدو، بعد القصف الإسرائيلي على خان يونس في 15 نوفمبر.
صورة وثقت في 10 نوفمبر نزوحًا آخر في التاريخ الفلسطيني، إذ اضطرت العديد من العائلات للفرار من منطقة إلى أخرى في غزة، تحت وطأة القصف الإسرائيلي، أملا في إيجاد ملاذ آمن.
التقطت هذه الصورة في 22 نوفمبر خلال جولة مراقبة للجيش الإسرائيلي، وهم يسيرون وسط المباني المتضررة التي خلفتها العمليات العسكرية في قطاع غزة.
الحرب الروسية الأوكرانية
جنود أوكرانيون يسيرون على الطريق المؤدي إلى قاعدتهم بالقرب من خط المواجهة في منطقة دونيتسك في 4 فبراير 2023، في الحرب الروسية الأوكرانية.
نازحون سوريون
رغم النزوح ومأساة الأزمة السورية، اختار هؤلاء اللهو في بركة مياه، تخفيفا من الحر الناجم عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وذلك في مخيم زردانة في محافظة إدلب.
الباندا
لا يمكن ألّا ترسم صورة هذه الباندا المجتمعة حول المائدة كعائلة واحدة، الابتسامة. والتقطت هذه الصور أثناء لهوها داخل حظيرتها في حديقة حيوان في الصين.
لعبة الرجبي
عكس الصور، الروح المعنوية العالية وكذلك اللياقة، لهؤلاء المسنين، الذين يشاركون في تدريب لعبة الرجبي.
طقوس كينية
في اللحظة المناسبة، التقطت هذه الصورة لشباب من الماساي، وهم يؤدون رقصة القفزز التقليدية عندما اجتمعوا للاحتفال والرقص في منطقة نائية بالقرب من كيلجوريس في كينيا.
تقام هذه الاحتفالية من قبل كل عشيرة مرة واحدة في كل جيل - كل 8 إلى 10 سنوات - وتمثل بالنسبة للماساي، بداية عصر جديد.
استراحة طائر
تظهر هذه الصورة الجوية التي تم التقاطها في 1 يونيو 2023، مالك الحزين وهو يستريح على الأشجار في حديقة الأراضي الرطبة في تايتشو، بمقاطعة جيانغسو شرق الصين
تجربة صاروخ
في 18 نوفمبر 2023، نفذت SpaceX ثاني إطلاق تجريبي لـ Starship، وهو أكبر صاروخ تم بناؤه على الإطلاق والذي يأمل إيلون ماسك أن يتم إطلاقه. في سعي لاستعمار المريخ، بينما تنتظر وكالة ناسا نسخة معدلة تسمح للبشر بالهبوط على القمر.
مأساة الروهينغا
تختصر هذه الصورة مأساة اللاجئين، التي تتفاقم عاما تلو الآخر. وتوثق لحظة وصول لاجئة من الروهينغا حديثا إلى الشاطئ بعد السماح لهم بالهبوط للحصول على الماء والغذاء.
إعصار المكسيك
المُشاهد لهذه الصورة لأول مرة، سيعتقد أنها جزء من أفلام هوليوود، لكنها في الواقع توثق الأضرار المروعة الناجمة عن إعصار "أوتيس"، الذي ضرب المكسيك في أكتوبر.
حرب الكونغو
مع تفاقم أزمة اللاجئين والمهاجرين، يزداد عدد المخيمات حول العالم. وتظهر في هذه الصورة، الأعداد المهولة للخيم، التي تأوي عشرات الآلاف من نازحي الحرب في الكونغو.
إحياء ليلة القدر
في مشهد ديني مهيب، تعكس هذه الصورة، صلاة الآلاف من النساء في جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك احتفاء بليلة القدر في شهر رمضان.
احتجاجات فرنسا
توثق هذه الصورة لعشرات أكياس القمامة، الأحداث السيئة التي مرت بها فرنسا هذا العام، مع زيادة الاضطرابات فيها.
وخلف العديد من المتظاهرين القمامة، بعد مظاهرات، احتج بها أكثر من مليون فرنسي على نظام التقاعد، الذي أقره الرئيس ماكرون.
ظاهرة التآكل
مشهد يوثق مصيرا كارثيا لسكان بورتريكو، البرازيل، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة. فهذه الهاوية ما هي إلا تآكلات لظاهرة غير عادية ناجمة عن الافتقار إلى التخطيط الحضري وإزالة الغابات بشكل مكثف، تدفع بهذه البلدة الصغيرة للانهيار التدريجي.
أزياء باريس
تبهرنا دائما عروض الأزياء، خاصة الغريبة والفريدة منها. وتظهر في هذه الصورة عارضة أزياء وهي تعرض أحد إبداعات Viktor & Rolf خلال أسبوع الموضة لربيع وصيف 2023 للأزياء الراقية في باريس في 25 يناير 2023.