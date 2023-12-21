صور جابت العالم في 2023

العشرات من الصور، التي تختصر المأساة التي يعيشها الفلسطينيون بعد حرب غزة، حيث قتل وأصيب الآلاف.

واحدة من الصور المفجعة، القادمة من غزة، لامرأة غطاها الغبار والدم، وهي تعانق طفلتها فيما يبدو، بعد القصف الإسرائيلي على خان يونس في 15 نوفمبر.