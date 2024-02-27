كل ما يجب معرفته عن أول كمبيوتر محمول شفاف في العالم

كشفت شركة "لينوفو" العملاقة للكمبيوتر في المؤتمر العالمي للجوال 2024 في برشلونة، إسبانيا، في الـ26 من فبراير، عن كمبيوتر محمول شفاف.

وقالت الشركة في بيان لها إن الكمبيوتر المحمول الشفاف ThinkBook هو أول كمبيوتر محمول في الصناعة مزود بشاشة شفافة ميكرو- ليد مقاس 17.3 بوصة. وقد تم تصميم الحاسوب المحمول لتسهيل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء المهام.

في البداية، يبدو الكمبيوتر المحمول وكأنه نسخة مصغرة من شاشات العرض الكبيرة الشفافة التي شوهدت في أفلام عالم مارفل السينمائي التي عمل عليها توني ستارك. إلا أن الشيء الذي تقدمه لينوفو هو منتج حقيقي.

تتميز شاشة ميكرو- ليد مقاس 17.3 بوصة في الكمبيوتر المحمول ThinkBook بشاشة شفافة خالية من الحواف بتشبع لوني عالٍ. وعندما يقترن ذلك مع التباين الاستثنائي ودرجة سطوع الشاشة التي تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، فإنه يجعل الكمبيوتر المحمول سهل الاستخدام مع رؤية مثالية من الداخل والخارج.

ووفقًا لموقع "ذا فيرغ"، تبلغ نسبة الشفافية نحو 55% عند ضبط وحدات البكسل على اللون الأسود. تصبح الشاشة أقل شفافية مع زيادة السطوع. وبالتالي، عند ذروة السطوع التي تبلغ 1000 شمعة في المتر المربع، تبدو الشاشة غير شفافة. وعليه، يحدد مستوى السطوع شفافية الشاشة. من ناحية أخرى، تبلغ دقة الشاشة 720 بكسلا.

قامت لينوفو بدمج تقنية المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على التفاعل مع الأشياء الواقعية. تستخدم الكاميرا الموجودة على هيكل هذا الكمبيوتر المحمول الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور، والتي يتم عرضها بعد ذلك رقميًّا على الكمبيوتر المحمول.

وقالت لينوفو في بيانها: "سيفتح الذكاء الاصطناعي مع شاشات العرض الشفافة طرقًا جديدة للتفاعل مع البيانات والتطبيقات، ما يوفر فرصًا لتطوير ميزات وعوامل شكل جديدة".

يأتي الحاسوب المحمول ذو الشاشة الشفافة ThinkBookمزودًا بلوحة مفاتيح مسطحة تمامًا تعمل باللمس بدلاً من لوحة المفاتيح الفعلية. يمكن للفنانين والمبدعين الآخرين استخدام الشاشة المسطحة التي تعمل باللمس، مثل: لوحة الرسم باستخدام قلم مدعوم، ويعتبر سعر الكمبيوتر المحمول الشفاف من لينوفو في متناول الجميع.

قالت لينوفو إن الكمبيوتر المحمول هو "إثبات مفهوم"، ما يعني أنه لن يكون متاحًا للشراء في أي وقت قريب. ولن يُعرف سعره حتى تخطط لينوفو لطرحه في السوق.

وقالت الشركة في بيانها: "إن الكمبيوتر المحمول من لينوفو ThinkBook ليس مجرد إثبات للمفهوم، بل هو رؤية مستقبلية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ يمزج بين البيئات الرقمية والمادية التي يمكن أن تعزز تجارب المستخدم بطرق لم يسبق تخيلها من قبل".

من جهة أخرى، عرضت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية العملاقة للإلكترونيات جهاز كمبيوتر محمولًا شفافًا من نوع أوليد في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية عام 2010. كما قدمت لينوفو أيضًا مفهوم الهاتف الذكي الشفاف في عام 2015 من خلال شركة زاك موبايل التابعة لها آنذاك.