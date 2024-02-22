"يوتيوب" يحذف أغنية حسام حبيب "كدابة" بعد اتهامه باقتباسها

قامت إدارة "يوتيوب" بحذف أغنية الفنان المصري حسام حبيب "كدابة"، وذلك بعد اتهام الموزع والمنتج محمد شفيق له باقتباس جزء من لحنها من أغنية يملكها.

وتمثل أغنية "كدابة" الذي تعاون فيها حسام حبيب مع شركة "روتانا"، عودة له بعد غياب 8 أعوام عن الساحة الغنائية، حيث لم يقدم أي أغنية منذ زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وكان المنتج والموزع محمد شفيق أعلن مقاضاته لصنّاع أغنية "كدابة" بسبب اقتباس جزئية من لحن أغنية "بياعة" للمطرب محمود عز، مشيرًا إلى أنه لن يتراجع في أي قرار عن حفظ حقه الأدبي.

من جانبه، ردَّ إسلام رفعت، ملحن "كدابة"، على اتهامات "شفيق" من خلال منشور على فيسبوك، قائلاً: "أنا مكنتش هرد، بس مضطر أرد، لأنه إللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول، لسه جاي لي تليفون دلوقتي من صديق ليَّ بيقول إن فيه حد كاتب بوست إني واخد لحن أغنية حسام حبيب، من أغنية لمغنٍ أنا أعرفه معرفة شخصية، واشتغلت معه بالفعل، وعلاقتي به أنه مغنٍ وأنا ملحن وموزع، يعني واضح مين إللي بيسمع من التاني".

وتابع: "(..) هو برافو عليه، محاولة حلوة منه إنه ينط على بروباغندا حسام حبيب، ويحاول نجيب سيرته، ويمكن تصيب معه، بس أنا هخليها تصيب معه إنه يتشهر بأنه غير أمين، ومعندوش ضمير نهائيًا".

وأضاف: "كل الناس عارفيني كويس، وعارفين شخصيتي، إنّي عمري ما أعمل حاجة بالخسة دي، أو السذاجة دي، وآخد حاجة إبداعية في أكتر حاجة بحبها، وهي الموسيقى من حد، أو اقتبس جملة من هنا أو من هناك، والحمد لله أعمالي كلها بتتكلم عني".

وشدد إسلام رفعت: "الأغنية دي الشاعر عمرو المصري بعتلي كلامها من شهر مايو 2023 إللي فات تقريبًا، وأنا لحنت الكلام وعملت شكلًا لها، وبعتناها لأكثر من مطرب، من ضمنهم حسام، وبالفعل كانت من نصيبه، والأغنية جاهزة من فترة طويلة جدًا، ولكن حسام إللي كان بيأخر.. ومرفق في البوست فيديو أنا مصوره بإيدي من الكمبيوتر بتاعي، متوثق فيه تاريخ الأغنية وصوتي في الديمو".

وعن تفاصيل اتهام الملحن محمد شفيق بسرقة ألحانه، علّق: "شفيق كاتب إنه الأغنية نازلة يوم 18\1، وحسام حبيب منزّل خبر أغنية كدابة، من يوم 8\1 تقريبًا، فاللي هو إزاي يعني!، وأي حد يقدر يعمل سيرش على غوغل ويتأكد من صحة كلامي".

وختم الملحن رفعت بيانه بالقول إن "لديه جميع المستندات التي تثبت بأن اللحن مُلك خالص له"، معلنًا اتخاذه جميع الإجراءات القانونية ضد تشهير محمد شفيق واتهامه بالسرقة.