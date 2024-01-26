في السعودية.. "مكيف رقبة" متنقل لحجاج الموسم المقبل

سيكون أمام حجاج بيت الله الحرام في الموسم المقبل، الذي يصادف يونيو/حزيران القادم، خدمة جديدة ومبتكرة ومجانية، وهي مكيف هواء متنقل بوزن خفيف يبلغ 240 غراماً، ويشبه وسادة الرقبة المريحة.

ومع بدء استعداد المملكة الفعلي لموسم الحج القادم، كشفت إحدى الجمعيات الخيرية عن مكيفها المتنقل الذي يعمل بتقنية التبريد السريع، وتغطية تدفق الهواء بزاوية 360 درجة مئوية، ومدة تبريد طويلة تصل إلى 12 ساعة بعد الشحن لـ4 ساعات فقط.