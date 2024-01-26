في السعودية.. "مكيف رقبة" متنقل لحجاج الموسم المقبل
سيكون أمام حجاج بيت الله الحرام في الموسم المقبل، الذي يصادف يونيو/حزيران القادم، خدمة جديدة ومبتكرة ومجانية، وهي مكيف هواء متنقل بوزن خفيف يبلغ 240 غراماً، ويشبه وسادة الرقبة المريحة.
ومع بدء استعداد المملكة الفعلي لموسم الحج القادم، كشفت إحدى الجمعيات الخيرية عن مكيفها المتنقل الذي يعمل بتقنية التبريد السريع، وتغطية تدفق الهواء بزاوية 360 درجة مئوية، ومدة تبريد طويلة تصل إلى 12 ساعة بعد الشحن لـ4 ساعات فقط.
وقالت جمعية "هدية الحاج والمعتمر" الخيرية، إنّ المكيف المتنقل الذي ستوزعه على الحجاج في الموسم المقبل، يحتوي على وحدة تحكم ذكي في درجة الحرارة على 3 سرعات تبريد مع إضافة التشغيل على وضع المروحة ووضع التسخين ليلائم كل الفصول.
وأضافت الجمعية في بيان، أن المكيف المتنقل يمتاز بالثبات على الرقبة أثناء الحركة والتنقل وأداء مختلف الأنشطة من الركض إلى المشي لمسافات طويلة، وتصميم مريح، لتوفر تجربة فريدة ومريحة لضيوف الرحمن.
وأطلقت الجمعية المكيف أول مرة، بشكل تجريبي محدود في موسم الحج الماضي، فيما أعلنت عن توزيعه على حجاج الموسم القادم ضمن مبادرة جديدة تتيح للحاج استخدام المكيف في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لكن من غير الواضح حتى الآن عدد المكيفات الذي ستوفره للحجاج.
وتسعى السعودية لاستقطاب أفكار ومشاريع تقنية مفيدة لخدمة موسم الحج، الذي يقام سنوياً بمشاركة مليونية خلال فترة زمنية محددة وبمساحة جغرافية محدودة.
وأطلقت المملكة في العام 2018، مسابقة تقنية وبرمجية (هاكاثون) شارك فيها ثلاثة آلاف شخص استضافتهم السعودية من عشرات الدول لابتكار خدمات وتسهيلات تريد الرياض تقديمها لحجاج بيت الله الحرام.