دراسة: الجلوس طويلا في العمل يرفع معدل الوفاة 34%

دعمت دراسة جديدة في تايوان الفكرة المثيرة للجدل، التي تقول إن "الجلوس هو التدخين الجديد".

وقام باحثون، وفق الدراسة الجديدة، بالنظر إلى النتائج الصحية لما يقرب من 500 ألف شخص على مدى 20 عاما، إذ وجد العلماء أنّ أولئك الذين أمضوا فترات طويلة جالسين في العمل كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 16%، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وكشفت الدراسة أنّ الجلوس لفترات طويلة في العمل يزيد من خطر وفاة الشخص؛ بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 34%.

لكن الأشخاص الذين تناوبوا بين الجلوس وعدم الجلوس في العمل، لم يواجهوا خطرا متزايدا للوفاة.

كما أن أولئك الذين عاشوا حياة عمل مستقرة، ولكنهم مارسوا أيضا التمارين الرياضية خلال أوقات فراغهم، أظهروا انخفاضا في خطر الوفاة.

وتشير الدراسة إلى أنه يمكن التخفيض من خطر الوفاة وأمراض القلب والمخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس المهني لفترات طويلة عن طريق ممارسة التمارين الرياضية القوية لمدة 15 إلى 30 دقيقة يوميا، وكذلك المشاركة في نشاط بدني إضافي.

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور واين جاو من جامعة "تايبيه" الطبية في تايوان: "كجزء من أنماط الحياة الحديثة، يعتبر الجلوس المهني لفترات طويلة أمرا طبيعيا ولم يحظ بالاهتمام الواجب، رغم إثبات تأثيره الضار على الصحة".

كما يتسبب الجلوس لفترات طويلة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة، إذ يتم حرق عدد أقل من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وانخفاض وظائف الكلى، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.