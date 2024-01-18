تفاصيل مأساوية حول وفاة طفل قرب جثة والده (فيديو)

كشفت سارة بيسي، والدة الطفل برونسون باتربي، الذي أثار تعاطفًا واسعًا حول العالم، بعد قضائه 10 أيام بمفرده مع جثة والده، وتوفي لاحقًا بسبب الجوع والجفاف، أنّ المسافة بين طفلها وثلاجة أبيه المليئة بالطعام والتي كان من الممكن أن تنقذ حياته، لم تتعدَّ بوصتين.

وقالت إن فكرة وفاة طفلها، الذي كان يبلغ عامين، جائعًا وعطشًا ووحيدًا في الظلام، تطاردها.

وفي التاسع من يناير، وبعد محاولتين لإبلاغ الشرطة، استعاد عامل اجتماعي مفتاحًا من المالك في محاولة لمعرفة وضع الطفل برونسون ووالده كيني. وعند دخوله المنزل، اكتشف بشكل صادم أن والد الطفل أصيب بنوبة قلبية، أما الطفل فتوفي إلى جانبه بسبب الجوع والعطش.

وكشفت الأم المنكوبة (43 عامًاً) أن العائلة قامت بنقل الوجبات الخفيفة من خزانة منخفضة إلى أخرى أعلى لمنع الطفل من الوصول إلى الحلويات، وهو ما جعل الأم تلوم نفسها في ظل الأفكار المروعة عن طفلها، وهو يبحث بشكل محموم في الظلام عن الطعام والماء.