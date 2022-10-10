مورينيو: ديبالا يعاني من إصابة خطيرة قد تهدد مشاركته في كأس العالم
أكد جوزيه مورينيو، مدرب روما، تعرض المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا لإصابة خطيرة خلال الفوز بملعبه 2-1 على ليتشي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، يوم الأحد، وربما لن يتمكن من اللعب حتى نهاية العام.
وغادر ديبالا الملعب بعد تسجيله لهدف الفوز من ركلة جزاء بالدقيقة 48 وبدا أنه يعاني من مشكلة عضلية، ووضع الجهاز الطبي ثلجا على فخذه الأيسر.
وقال مورينيو لمنصة (دازون): "ديبالا في حالة سيئة، إن لم تكن سيئة جدا مع الأسف".
وأضاف المدرب البرتغالي أنه يتخيل صعوبة عودة ديبالا للعب قبل 2023، ما يهدد مشاركته في كأس العالم في قطر التي تنطلق في 20 نوفمبر تشرين الثاني.
وتابع: "أنا لست طبيبا ولم أتحدث مع أحد، لكن من واقع خبرتي ومما فهمته من باولو سيكون الوضع صعبا".
وحصل روما على ركلة جزاء مع بداية الشوط الثاني بعد سقوط تامي أبراهام مهاجم الفريق داخل منطقة جزاء ليتشي.
وأقدم ديبالا على تسديد الركلة حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني لروما في اللقاء من علامة الجزاء بالدقيقة 48، ليرفض النجم الأرجنتيني الاحتفال لتعرضه للإصابة خلال تسديد الركلة.
وعقب تسجيله ركلة الجزاء بنجاح، أمسك ديبالا بفخذه الأيسر وبدا متأثرا بالإصابة، ليخرج على الفور في تبديل اضطراري أجراه المدرب جوزيه مورينيو، ودفع بنيمانيا ماتيتش بدلا منه.
فوز الذئاب رفع رصيد الفريق إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما يحتل ليتشي المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.
وانضم ديبالا البالغ من العمر 28 عاما إلى روما في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع يوفنتوس.
وبعد مواجهة ليتشي سيلعب روما مع ريال بيتيس في الدوري الأوروبي، ثم مع سامبدوريا ونابولي في الدوري الإيطالي.
وشهدت مباراة روما وليتشي أول مشاركة للمدافع الفرنسي صاموئيل أومتيتي، الذي انتقل من برشلونة إلى ليتشي في السوق الصيفي.