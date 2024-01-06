أوسلو تشهد "الليلة الأشد برودة" في تاريخها

انخفضت الحرارة للمرة الأولى إلى أكثر من 30 درجة مئوية تحت الصفر، اليوم السبت، في أوسلو مع تسجيل 31,1 درجة تحت الصفر في بيورنهولت شمال العاصمة النرويجية، على ما أظهرت بيانات مصلحة الأرصاد الجوية المحلية.

سجلت هذه الحرارة ليل الجمعة السبت في محطة حرجية في المنطقة، حيث بلغت أعلى حرارة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 21,9 درجة تحت الصفر.

ووصلت الحرارة مع الساعات المبكرة من يوم السبت إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال خبير في مصلحة الأرصاد الجوية مارتن غرانيرود في تصريح لتلفزيون "ان ار كاي " الرسمي: "الليلة الماضية، كانت على الأرجح الأكثر برودة".

في وسط أوسلو، تدنت الحرارة إلى 21,5 درجة مئوية تحت الصفر.

وتضرب موجة صقيع شمال أوروبا منذ أيام قليلة مع تسجيل مستوى قياسي بلغ 43,6 درجة مئوية دون الصفر في شمال السويد الأربعاء، وهي أدنى حرارة تسجل منذ 25 عاما في شهر كانون الثاني/يناير على أراضيها.