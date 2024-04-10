"زوجة واحدة لا تكفي" يدفع بهدى حسين لمقاضاة المسيئين لها

أعلن محامي الفنانة العراقية هدى حسين، سعود الشحومي، مقاضاة كل من أساء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالسب والقذف أو المساس بوطنيتها، وذلك على خلفية أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي".

وفي بيان عبر حسابه في موقع "تويتر"، أوضح المحامي الشحومي أن "الفنانة هدى حسين تتعرض إلى حملة ممنهجة من السب والقذف والتنمر، وصلت إلى حد التشكيك في حب وانتماء وولاء هدى حسين للأرض التي تعشقها وتحبها"، وذلك في إشارة إلى الكويت المقيمة على أراضيها.

وأضاف في بيانه: "نقبل النقد بكل أشكاله حتى وإن قسى لكن بعيدًا عن الإسفاف والتشكيك، نقبل النقد بكل حب وإن اشتد هي رسالة الفنان، نقبل وبرحابة صدر قيام الجهات الإدارية وكذلك الأفراد سلوك الطريق القانوني والقضائي، كذلك الأمر ومن منطلق الإيمان المقابل في دولة القانون والمؤسسات وفي قضاءنا العادل سنقاضي كل من أساء بعمد وبقصد إلى الفنانة هدى حسين وأسرتها الكريمة في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع في داخل دولة الكويت وخارجها".