هل تؤثر أزمة قمصان الهلال على نتيجة مباراته مع الطائي؟

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن مدى تأثير الاحتجاج الذي أعلن نادي الطائي تقديمه ضد الهلال على نتيجة مباراة الفريقين التي أقيمت بينهما، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وقال الفراج، عبر برنامجه يوم السبت، إن مصدرا في رابطة دوري المحترفين السعودي أكد أن "أزمة القمصان إدارية تحكيمية ولا تؤثر في النتيجة"، وبالتالي سيتم رفض احتجاج إدارة الطائي واعتماد نتيجة المباراة بفوز الهلال.

وأصدرت إدارة الطائي بيانا احتجاجيا أوضح فيه "أنها تأسف للتجاوزات الفنية والإدارية التي حدثت في المباراة ضد الهلال، وهي بلا شك أمور قد تكون مربكة للتنافس العادل بين الفرق، لذلك كانت اللوائح المنظمة للمنافسات وترتيباتها واضحة ومباشرة".

وأضاف البيان: "لقد استغربنا من اللعب بطقم غير معتمد للفريق الخصم وليس من ضمن الأطقم المقدمة والمعتمدة من مراقب المباراة، وكذلك الرابطة في بداية الموسم، كذلك تشابه طقم الفريق المنافس مع حارس فريقه ومخالفة ذلك لما اعتمده مراقب المباراة.. كل هذا أكثر حدث أمام الجميع في مباراة منقولة على الهواء مباشرة".

وأتم البيان: "إدارة النادي لن تدخر جهدا في طرق كافة الأبواب لحفظ حقوقها يحدوها الثقة بمنظومتنا الرياضية التي تدير منافستنا المحلية، وسنواصل العمل للحفاظ على المكتسبات التي حققها النادي".

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية، فقد قدم الطائي شكوى رسمية ضد الهلال بسبب ارتداء لاعبين من صفوفه القميص رقم (9)، في إشارة إلى النيجيري أوديون إيغالو والبيروفي أندريه كاريلو.

وكان الرقم (1) سقط من قميص البيروفي كاريلو ليتحول قميصه إلى الرقم (9) وهو نفس رقم النيجيري إيغالو.

وأكد الطائي أن أطقم الهلال غير قانونية، في ظل أنها لم تتضمن شعار رابطة دوري روشن السعودي، كما هو مفترض.

وكشفت التقارير أن "فريق الهلال اضطر إلى خوض مباراته أمام الطائي بأطقم التدريبات بعد أن فقد قمصانه الرسمية قبل المباراة، وأنباء عن سرقتها من حافلة النادي ظهرا".