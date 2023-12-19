6 أسباب تجعلك تشعر بالجوع دائما

كشف خبير التغذية روب هوبسون عن أهم الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالجوع دائما، وهي عدم الحصول على قسط كاف من النوم، والتوتر، والتوتر المزمن، وتناول الوجبات الخفيفة بحجة الملل، والأدوية المضادة للاكتئاب، واعتماد نظام غذائي غير صحي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أفاد هوبسون أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يحفز الشهية، إذ إن النوم أثناء الليل أمر حيوي لتعزيز التوازن الصحي بين الهرمونات التي تتحكم في الشهية. كما أن الإجهاد المزمن يتسبب بشعور الإنسان بالجوع.

وتابع أن من الأسباب الشعور بالتوتر؛ لأن الجسم يفرز عند التوتر هرمون الأدرينالين في البداية، فيشعر الإنسان بعدم الرغبة في تناول الطعام أو نسيانه تماماً، ولكن مع تكرار التوتر يصبح الجسم في حالة قتال أو هروب، فيتم إفراز الكورتيزول “التوتر”، فيرتفع هرمون الجوع "الجريلين"، ويقل هرمون الشبع "اللبتين"، ويحدث خلل في الأنسولين في الدم.

وفيما يتعلق بالأدوية المضادة للاكتئاب، فقد تكون أيضًا مسؤولة عن هذا الشعور، ولكن ليس بشكل مباشر، بل بالاشتراك مع عوامل أخرى مثل نمط الحياة أو العادات، وأحد التفسيرات المحتملة هو أن مضادات الاكتئاب تتداخل مع الناقل العصبي السيروتونين، والذي يشارك أيضًا في التحكم والتأثيرفي تنظيم الجوع.

وأوضح هوبسون أن أحد الأسباب أيضا، تناول الوجبات الخفيفة بسبب الملل، إذ قد تتسبب هذه الوجبات بالشعور بالجوع بشكل متكرر، فيدخل الإنسان في "حلقة الأكل المفرغة".

كما أكد أنّ التحول إلى نظام غذائي نباتي وخالٍ من اللحوم، ويعتمد فقط على الخضار والحبوب والمكسرات والفواكه، أحد أسباب الجوع الدائم، إذ يقول: "إنّ هذا النظام الغذائي يخلو من جزء كبير من العناصر الغذائية والبروتينات الحيوانية التي تستغرق وقتا أطول في الهضم وقمع الشهية لفترة طويلة".