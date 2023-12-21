تبرئة صاحب أطول حكم ظالم في تاريخ أمريكا

حكم القاضي ببراءة محكوم يدعى جلين سيمونز، ويبلغ من العمر 71 عامًا، من جريمة قتل أدين بها بالخطأ، بعد أن قضى ما يقرب من 48 عامًا في السجن.

ووفقا لموقع "wymt" تم إطلاق سراح جلين سيمونيز، المحكوم عليه بالإعدام، بعد أن أقر المدعون بعدم تسليم الأدلة الرئيسية في قضيته إلى محامي الدفاع عنه، وبعد طول انتظار، تم اعتباره بريئا رسميا.

وجاء في الحكم، الذي أصدرته قاضية مقاطعة أوكلاهوما آيمي بالومبو: "تجد هذه المحكمة، من خلال أدلة واضحة ومقنعة، أن الجريمة التي أدين بها السيد سيمونز وحكم عليه وسجن بسببها، لم يرتكبها".

وكان سيمونز قد سُجن 48 عامًا وشهرًا واحدًا و18 يومًا منذ إدانته بقتل كارولين سو روجرز عام 1974؛ ما جعله أطول سجين أمريكي مسجون تتم تبرئته، وفقًا للبيانات التي يحتفظ بها السجل الوطني للتبرئة.

وبعد قرار القاضي، رفع سيمونز ذراعيه انتصارا خارج قاعة المحكمة، وقال خلال مؤتمر صحفي "إنه شعر بالبراءة بعد مثابرته طوال عقود خلف القضبان لإثباتها".

وتابع سيمونز "إنه درس في المرونة والمثابرة"، مضيفا: "لا تدع أحدا يخبرك أنّ (التبرئة) لا يمكن أن تحدث، لأنه يمكن أن تحدث حقا".