تصريح غامض لنوال الزغبي عن ميريام فارس يثير الجدل

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح "غامض" لها عن مواطنتها الفنانة ميريام فارس.

وحلَّت النجمة الذهبية، ضيفة على برنامج "هذا مكانك"، مع الإعلامي هشام الهويش، والذي طرح عليها سؤالًا، يخيّرها فيه بين مواطنتيها الفنانتين هيفاء وهبي وميريام فارس، كبديل للفنانة نانسي عجرم.

وأجابت "الزغبي" أن "ميريام فارس تخطَّت المحلية وصارت في مصاف فنانات عالميات كويتني هيوستن وسيلين ديون وفيروز"، لتتوقف قليلًا قبل أن تقول أنها تختار الفنانة هيفاء وهبي.