إيلون ماسك: الركود العالمي قد يستمر حتى ربيع 2024

يعتقد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، أن الركود الاقتصادي العالمي يمكن أن يستمر لمدة عام ونصف آخر، وتحديدًا "حتى ربيع عام 2024".

وجاءت هذه الرؤية الاقتصادية من مؤسس شركة تيسلا، عبر تغريدة نشرها على "تويتر"، رد فيها على أخرى من بيلي ماركوس مؤسس شركة Dogecoin.

وقال ماركوس في تغريدته: "إن أرقام فيروس كورونا الحالية منخفضة جدًا في الواقع، لكن يجب أن نقلق بشأن الركود العالمي الوشيك، وهواجس النهاية النووية للعالم".

وأجاب ماسك: "من المؤكد أنه سيكون رائعًا قضاء عام واحد دون حدث عالمي مروع".

ثم سأل موقع "Tesla Owners Silicon Valley"، وهو حساب على "تويتر" يضم ما يقرب من 600000 متابع، ماسك عن المدة التي يعتقد فيها أن الركود سيستمر، فأجاب: "مجرد تخمين، ولكن ربما حتى ربيع عام" 24".

وينقل تقرير اقتصادي لشبكة "سي إن بي سي" من تقديرات صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في العام 2021، نما بنسبة 6٪، لكن من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.2٪ هذا العام و 2.7٪ في عام 2023.

ويمثل ذلك أضعف وتيرة نمو، منذ العام 2021، خارج الأزمة المالية، في العام 2008، والانخفاض القصير في الأيام الأولى لوباء كوفيد.

ويتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ فقط هذا العام و 1.2٪ في عام 2023.

بيزوس وسولومون وديمون، أيضًا متشائمون

ويُعد حديث ماسك عن الركود الاقتصادي أحدث تقدير لشركة عملاقة تبدي تحفظات بشأن الاقتصاد.

ففي تغريدة، يوم الأربعاء، قال مؤسس أمازون جيف بيزوس إن الوقت قد حان "لشد الأحزمة" استعدادًا لمياه اقتصادية صعبة في المستقبل".

ورافق هذه التغريدة مقطع فيديو للرئيس التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، الذي قال إنه يعتقد بوجود "فرصة كبيرة" لحدوث ركود في الولايات المتحدة.

كما حذَّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان تشيس" من الاضطراب الاقتصادي في المستقبل.