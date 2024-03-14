"ادعاءات صحية" بتوفير الزبادي حماية من السكري تثير الجدل

تتضارب الآراء بين خبراء التغذية بشأن العلاقة بين تناول لبن الزبادي وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، إذ يؤكد بعضهم على أهمية الزبادي في محاربة الداء المزمن، بينما تحدث آخرون عن وجود محاذير بشأن هذه التوصية، ومخاوف من التعامل معها "كوصفة سحرية"، وذلك بعد "ادعاءات صحية" تفيد بذلك.

والادعاءات الصحية على ملصقات المنتجات الغذائية، هي ادعاءات تضعها الشركات المصنعة لتلك المنتجات، تشير إلى أنها تقلل من مخاطر التعرض لمرض أو حالة ما.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن "الادعاءات الصحية المؤهلة" هي التي تكون مدعومة بأدلة علمية، لكن تلك الأدلة ليست كافية بشكل صارم للادعاء الصحي المعتمد، ولا تحقق معيار "الاتفاقية العلمية المهمة".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أعلنت مؤخرا أنها "لن تعترض" على وضع "ادعاءات صحية مؤهلة" على ملصقات منتجات غذائية، بشأن إمكانية أن يقلل تناول لبن الزبادي من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، "طالما تمت صياغتها بطرق لا تضلل المستهلكين".

ومع ذلك تسود مخاوف لدى بعض الخبراء من أن التوصية الجديدة قد تجعل المستهلكين "يعتقدون خطأً بأن الزبادي هو الحل السحري لمرض السكري من النوع الثاني"، بحسب موقع"هيلث" الطبي.

وقالت أخصائية التعذية، كارولين توماسون إنه "قد يكون من المضلل بالنسبة للمستهلكين أن يعتقدوا أن الزبادي يمكن أن يكون حلاً سريعًا، لضبط سكر الدم لديهم".

وأكدت أن هذا ليس هو الحال، حيث ليست كل أنواع الزبادي مثالية للحفاظ على نسبة الغلوكوز في الدم بشكل ثابت.

ورغم ذلك، فإن بعض الأبحاث بشأن الزبادي ومرض السكري من النوع الثاني واعدة، ففي العام 2018، قدمت شركة "دانون نورث أميركا" التماسًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للحصول على موافقة لتسويق منتجاتها على أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وسلط الالتماس الضوء على الروابط القائمة على الأدلة، بين الزبادي وانخفاض معدل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وشددت أيضًا على أن بعض الأبحاث ربطت الزبادي كـ"غذاء كامل وليس بعض عناصره" بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وعلى مدى السنوات العديدة التالية، نظرت إدارة الغذاء والدواء في هذه الأدلة، وخلصت في النهاية إلى أن "بعض الأدلة الموثوقة" تدعم وجود علاقة عكسية بين تناول الزبادي وخطر الإصابة بالسكري (على الرغم من أنها لاحظت أن "الأدلة محدودة").