دراسة تكشف تأثير الكافيين ونترات الكرياتين على الرياضيين

استكشف باحثون في جامعة "جاكسونفيل" الأمريكية في الديناميكيات المعقدة بين الكافيين ونترات الكرياتين، ودرسوا تأثيراتهما الفردية والجماعية على الأداء المعرفي والتمارين الرياضية بين الرياضيين المدربين على المقاومة.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع news-medical، فإن الكافيين والكرياتين من المكملات الغذائية المستخدمة على نطاق واسع ومعروفة بقدرتها على زيادة نتائج التدريب والتمارين الرياضية.

ويعمل الكافيين عن طريق الارتباط بمستقبلات الأدينوزين، وبالتالي تعزيز القوة والتحمل العضلي والأداء اللاهوائي. وعلى العكس من ذلك، يعمل الكرياتين على تجديد أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) أثناء الأنشطة اللاهوائية؛ ما يزيد من إنتاج الطاقة على المدى القصير وحجم التدريب. ومع ذلك، فإن التفاعل بين الكافيين والكرياتين لا يزال غامضا.

وقد أجرى الباحثون هذه الدراسة لفحص تأثيرات الجرعات العالية من الكافيين ونترات الكرياتين ومزيجها على أداء التمارين المتقطعة الشديدة والاهتمام العقلي بين الرياضيين المدربين على المقاومة. وشملت الدراسة أفرادًا تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا يتمتعون بخبرة كبيرة في تمارين المقاومة المتعددة المفاصل وليس لديهم تاريخ من الأمراض الأيضية أو استخدام الأدوية الموصوفة.

في ظل ظروف خاضعة للرقابة، تم إعطاء المشاركين نترات الكرياتين أو الكافيين أو مزيجا من الاثنين معا. وأجريت تمارين المقاومة الموحدة واختبار القوة اللاهوائية، تليها تقييمات الأداء المعرفي واستجابات القلب والأوعية الدموية. كما تم جمع عينات الدم لفحوصات السلامة، وإجراء استبيانات مفصلة لقياس جودة النوم، واستهلاك الكافيين، وأي آثار ضارة.

وأدى الجمع بين نترات الكرياتين والكافيين إلى تعزيز الوظيفة الإدراكية بشكل ملحوظ، خاصة في اختبارات التدخل المعرفي، على الرغم من أن تأثيره على أداء التمارين قصيرة المدى كان محدودًا. والجدير بالذكر أن اختبار ستروب لتداخل الألوان والكلمات أشار إلى وجود تأثير تفاعلي كبير بين المكملين؛ ما يشير إلى وجود تأثير دقيق على المعالجة المعرفية. ومع ذلك، لم يظهر أي مكمل فردي تحسينات متسقة في الأداء عبر جميع المقاييس؛ ما يؤكد مدى تعقيد التفاعلات بين الكافيين والكرياتين.

وفي حين تؤكد الدراسة سلامة مكملات نترات الكرياتين والكافيين على المدى القصير، فإنها تؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث لكشف آثارها المتعددة الأوجه على نتائج التمارين الرياضية. علاوة على ذلك، هناك ما يبرر إجراء دراسات طولية تشمل مجموعات سكانية متنوعة لتوضيح التأثيرات طويلة المدى لهذه المكملات على نمو العضلات، والاستجابات الهرمونية، والكفاءة العصبية والعضلية.

وقد سلطت الدراسة الضوء على الفوائد المعرفية للجمع بين نترات الكرياتين والكافيين لدى الرياضيين المدربين على المقاومة؛ ما يدفع إلى مواصلة الاستكشاف لتأثيراتها التآزرية المحتملة وآثارها الأوسع على الأداء الرياضي.