صحة نينوى: ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية إلى 107

أعلنت دائرة صحة نينوى في العراق، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق قاعة "الهيثم" للأفراح في قضاء الحمدانية إلى 107 أشخاص، بينهم 41 جثة لم يتم التعرّف على هوية أصحابها.

وأكدت في بيان، وفق شبكة أنباء العراق، أنّ "آخر تفاصيل حريق الحمدانية في مدينة الموصل، تمثل بإرسال 4 مصابين خارج العراق للعلاج”، مضيفة أنه تم “إرسال 9 مصابين آخرين، للخارج أيضًا، بانتظار تبليغ التحرك نحو مطار القيارة والمتواجدين في محافظات دهوك، وأربيل، ونينوى”.