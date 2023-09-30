من تشييع ضحايا الحمدانية
من تشييع ضحايا الحمدانيةرويترز

صحة نينوى: ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية إلى 107

أعلنت دائرة صحة نينوى في العراق، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق قاعة "الهيثم" للأفراح في قضاء الحمدانية إلى 107 أشخاص، بينهم 41 جثة لم يتم التعرّف على هوية أصحابها.

وأكدت في بيان، وفق شبكة أنباء العراق، أنّ "آخر تفاصيل حريق الحمدانية في مدينة الموصل، تمثل بإرسال 4 مصابين خارج العراق للعلاج”، مضيفة أنه تم “إرسال 9 مصابين آخرين، للخارج أيضًا، بانتظار تبليغ التحرك نحو مطار القيارة والمتواجدين في محافظات دهوك، وأربيل، ونينوى”.

من تشييع ضحايا الحمدانية
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وأضافت دائرة الصحة أنّ “إجمالي عدد الوفيات بلغ 107 أشخاص، من ضمنهم 41 شخصًا غير متعرّف عليهم لغاية الآن، بينهم أشلاء 5 أشخاص”، مشيرة إلى أن “هناك مريضة تمت إحالتها إلى منظمة أطباء بلا حدود لأنّ لديها كسرًا”.

ولفتت إلى “إرسال كافة النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والأشلاء إلى الطب العدلي في بغداد”.

بدوره، كشف مدير عام دائرة صحة نينوى الدكتور منصور معروف منصور، في وقت سابق اليوم السبت، أن هناك 19 مصابًا يرقدون في مستشفيات نينوى، و33 مصابًا في مستشفيات دهوك وأربيل.

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