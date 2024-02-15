حلبة ملاكمة في الجو.. شجار على متن طائرة أمريكية (فيديو)
أظهر مقطع فيديو نشوب عراك بالأيدي بين ركاب على متن طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" الأمريكية، كانت تحلّق على ارتفاع عشرات الآلاف من الأمتار.
وتبادل راكبان اللكمات على الرحلة رقم 1288، التي غادرت أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وكانت متجهة إلى ولاية هاواي الاثنين، وفقا لموقع ميترو.
ويُظهر مقطع فيديو تم تسجيله على متن الرحلة رجلا يضرب آخر يرتدي قبعة بيسبول، ثم يردّ عليه الضربات، بينما تقف امرأة بينهما.
وظهر لاحقا رجل آخر ومضيفة طيران يسحبان صاحب القبعة بعيدا، بينما يُسمع وهو يصرخ: "تعال إلى هنا".
وقال مسؤول بشركة "ساوث ويست"، التي جرت فيها الحادثة، لوسائل الإعلام: "نحن نشيد بطاقمنا وعملائنا على احترافيتهم في نزع فتيل هذا الموقف".
وأضاف: "هبطت الرحلة بسلام في وجهتها المقررة، واستقبلت السلطات المحلية الرحلة عند وصولها".
وتم اعتقال الرجلين عند هبوط الطائرة، ولم يكن من الواضح ما إذا كان أي منهما يواجه اتهامات.
وتأتي هذه الواقعة بعد ستة أشهر من اضطرار رحلة للشركة ذاتها، كانت متجهة من فيلادلفيا إلى لاس فيغاس، إلى الهبوط في دنفر، عندما حدث عراك بين امرأتين على متن الطائرة في الجو.