حلبة ملاكمة في الجو.. شجار على متن طائرة أمريكية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشوب عراك بالأيدي بين ركاب على متن طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" الأمريكية، كانت تحلّق على ارتفاع عشرات الآلاف من الأمتار.

وتبادل راكبان اللكمات على الرحلة رقم 1288، التي غادرت أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وكانت متجهة إلى ولاية هاواي الاثنين، وفقا لموقع ميترو.

ويُظهر مقطع فيديو تم تسجيله على متن الرحلة رجلا يضرب آخر يرتدي قبعة بيسبول، ثم يردّ عليه الضربات، بينما تقف امرأة بينهما.

وظهر لاحقا رجل آخر ومضيفة طيران يسحبان صاحب القبعة بعيدا، بينما يُسمع وهو يصرخ: "تعال إلى هنا".