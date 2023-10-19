"ساخاروف" تكرم مهسا أميني والحركة النسائية في إيران

منح البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، جائزة "ساخاروف" لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني وحركة "امرأة حياة حرية" التي قابلتها إيران بالقمع.

وأعلنت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا أن "قتل جينا مهسا أميني الوحشي شكَّل منعطفًا"، في إشارة إلى وفاة الفتاة في الـ16 من أيلول/سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وأضافت أن "ذلك أطلق حركة قادتها نساء دخلن التاريخ وبات شعار (امرأة حياة حرية) شعارًا يجمع خلفه كل الذين يدافعون عن المساواة والكرامة والحرية في إيران".