فيديو طريف لعُمانيين يفطرون تحت الماء يثير جدلا (فيديو)

أثار فيديو طريف متداول لمواطنين في سلطنة عمان ظهروا وكأنهم يفطرون تحت مياه البحر، حيرة وجدل بين متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد وثقت سائحة أجنبية، واقعة الإفطار، حيث يظهر في الفيديو عددا من العمانيين وهم يفترشون الأرض ويتناولون إفطارهم.

وحاول عدد من المتابعين تفسير هذه الظاهرة، إذ شكك بعضهم أن الفيديو مزيف، بينما ذهب آخرون إلى القول بأنه تم تصميمه بتقنية الذكاء الاصطناعي.