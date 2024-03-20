فيديو طريف لعُمانيين يفطرون تحت الماء يثير جدلا (فيديو)
أثار فيديو طريف متداول لمواطنين في سلطنة عمان ظهروا وكأنهم يفطرون تحت مياه البحر، حيرة وجدل بين متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد وثقت سائحة أجنبية، واقعة الإفطار، حيث يظهر في الفيديو عددا من العمانيين وهم يفترشون الأرض ويتناولون إفطارهم.
وحاول عدد من المتابعين تفسير هذه الظاهرة، إذ شكك بعضهم أن الفيديو مزيف، بينما ذهب آخرون إلى القول بأنه تم تصميمه بتقنية الذكاء الاصطناعي.
ورجّح آخرون أن يكون ما حدث هو انعكاس للمرآة، فأظهرت المواطنين وكأنهم يتناولون إفطارهم تحت المياه.
وتضاربت الأنباء بشأن محل الواقعة، حيث قال متابعون إن الفيديو تم توثيقه في ولاية بهلا، بينما أكد آخرون أنه في محافظة مسندم -خصب.
وقال أحد المتابعين إن تصوير الفيديو تم من داخل أحد المقاهي في مسندم - خصب عند شاطئ بصا، وتسبب انعكاس الزجاج بهذه الظاهرة.