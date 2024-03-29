رجل يطلق النار على نفسه بسبب رفض ابنيه "قص شعرهما"

أقدم أب في منطقة فاراناسي في ولاية أوتار براديش الهندية على إطلاق الرصاص على نفسه محاولا الانتحار، بعد غضبه من ولديه بسبب رفضهما قص شعرهما.

ووفق موقع news9live، فإن شيف براكاش سينغ، البالغ من العمر 40 عاما، طالب ولديه ساتيا (18 عاما) وشوبهام (16 عاما) بقص شعرهما، قبل أن يغادر المنزل. ومع ذلك، عندما عاد إلى المنزل في وقت لاحق من ذات اليوم، وجد أن ابنيه لم يمتثلا لطلبه، ما أدى إلى دخوله معهما في نقاش حاد، عاد بعدها الأب حزينا إلى غرفته بسبب ذلك.

وبعد أن انزوى الأب في غرفته بسبب خلافه مع ابنيه ورفضهما الامتثال لطلبه، سُمع صوت إطلاق النار، فهرع أفراد الأسرة إلى الغرفة، ليجدوا الأب مصابا وغارقا في دمائه.

ونقل الأب إلى المستشفى وهو في حالة صحية حرجة.

وعثرت الشرطة في التحقيقات على مسدس مرخص وخمسة خراطيش في غرفة الأب، كما تم العثور على خرطوشة إضافية عيار 32.

وقالت زوجة الرجل إن عدم اكتراث ابنيها لأوامر أبيهما بقص شعرهما، دفعه إلى ذلك، معلقة: "ابناي لم يقصا شعرهما، ما دفع زوجي إلى الى الإقدام على إطلاق الرصاص على نفسه".