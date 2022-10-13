رحلة رينارد مدرب منتخب السعودية من الدرجة الرابعة إلى كأس العالم في قطر
يستعد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي للمشاركة في أكبر بطولة في العالم الشهر المقبل وهي كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعدما كان مدربا لأحد أندية الدرجة الرابعة في إنجلترا.
ولا شك أن هذه خطوة بعيدة كل البعد عن أيامه في الدرجة الرابعة مع كامبريدج يونايتد أو مسيرته الكروية التي أبقته في كوت دازور في فرنسا لأكثر من 15 عامًا، لكنه بالتأكيد تحدٍ قادر على مواجهته.
وقبل مواجهة فريقه "الأخضر" مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك في المجموعة الثالثة في وقت لاحق من هذا العام، عرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة واحد من مدربي كرة القدم الأكثر تفردًا واحترامًا الذي ربما لم تسمع به من قبل.
من هو هيرفي رينارد؟
رينارد، 54 عامًا، هو حاليًا مع الفريق الثالث عشر في مسيرته التدريبية، وهذه المرة المدير الفني للمنتخب السعودي. وعلى الرغم من أنه بدأ هذه المسيرة منذ عام 1999، إلا أن القصة لم تبدأ بالنسبة لرينارد.
بدأت مسيرة رينارد كلاعب في بلاده فرنسا عندما لعب كمدافع لفريق كان قبل أن ينتقل لاحقًا إلى ستاد فالوريس ثم دراغينيان في مسيرة كلاعب استمرت من 1983 إلى 1998.
وبعد اعتزاله، تم تعيين رينارد مديرًا فنيا في دراغينيان، وهنا بدأت مسيرته التدريبية حقًا. شهدت العروض الجيدة المتتالية أن المدرب الفرنسي يحظى بالاهتمام لأسلوبه الاستباقي في الأداء، ولم يمض وقت طويل قبل أن يتحسن وضعه.
التعلم من لوروا
بعد عرض إمكاناته في دراغينيان، تم الاتصال برينارد من قبل مدرب ستراسبورغ في ذلك الوقت كلود لوروا. اختار رينارد ترك فريقه السابق لينضم إلى LeRoy كمدير مساعد له وتوجها معًا إلى الصين.
كانت هذه فرصة كبيرة لرينارد يمكن أن يتعلم منها الكثير. على الرغم من أن لوروا كان مدربا لستراسبورغ - وهو فريق من الدرجة الثانية - فعندما اقترب من رينارد كانت مسيرته التدريبية مثيرة للإعجاب بالفعل.
وبنى لوروا سمعة قوية منذ أن كان مسؤولاً عن مجموعة من المنتخبات الوطنية الأفريقية المختلفة، بما في ذلك الكاميرون، التي قادها للفوز للمرة الثانية في تاريخها بكأس الأمم الأفريقية عام 1988 في المغرب.
تم تذكر إنجازاته عبر القارة بعد سنوات، وفي عام 2018 تم تكريم لوروا، جنبًا إلى جنب مع أرسين فينغر، من قبل رئيس ليبيريا جورج ويا لـ"دوره الإيجابي" في مسيرة "العديد من لاعبي كرة القدم الأفارقة".
ومن خلال علاقة لوروا ورينارد يمكننا أن نرى الأسس التي يتم وضعها لنجاح الأخير في نهاية المطاف في كأس الأمم الأفريقية بعد سنوات.
أيام كامبريدج
على الرغم من التفاؤل المبكر، استمرت مهمة الثنائي في شنغهاي كوسكو الصيني أقل من عام، وبعد فترة وجيزة عادا لى أوروبا، وتوليا مسؤولية فريق صغير يسمى كامبريدج يونايتد وينافس في دوري الدرجة الرابعة بإنجلترا.
وانتهى الأمر برينارد ليحل محل لوروا في قيادة كامبريدج يونايتد. وعلى الرغم من السجل الفظيع للغاية - الفوز بخمس مرات، وخسارة 14 مباراة وتعادل ما تبقى من 26 مباراة - فقد كانت هناك تقييمات رائعة لتدريب المدرب الفرنسي.
كان حارس مرمى إيفرتون ونورويتش السابق جون رودي جزءًا من فريق كامبريدج عندما وصل رينارد، وبفضل تدريب المدير الفني الفرنسي حصل في النهاية على فرصة في إيفرتون ومانشستر يونايتد.
زامبيا وساحل العاج
بعد مغادرة كامبريدج - وكان الفريق في قاع الدوري وقتها - اتبع رينارد خطى لوروا وذهب لإدارة منتخب أفريقي وبدأ بقيادة زامبيا.
تولى تدريب زامبيا في عام 2008، وفي كأس الأمم الأفريقية 2010 قادها إلى الدور ربع النهائي من البطولة لأول مرة منذ 14 عامًا، وهي علامة على الأشياء القادمة.
ثم اختار رينارد الابتعاد عن المنتخب الزامبي وتولى مسؤولية أنغولا. ولكن بعد فترة قصيرة قضاها هناك، عاد إلى زامبيا في عام 2011 وحقق أول نجاح في كأس الأمم الأفريقية على الإطلاق بعد عام واحد فقط.
لكن الإقصاء من دور المجموعات في نفس البطولة في عام 2013 شهد تصاعد التوترات بين رينارد واتحاد كرة القدم الزامبي، وبلغت ذروتها بإنهاء عقده على الرغم من نجاحه السابق.
وسيكون هذا خطأ مكلفًا من قبل السلطات الزامبية، فبعد عام واحد فقط - في عام 2014 - تم تعيينه مديرًا فنيا لكوت ديفوار التي حقق معها نجاحا فوريا بالفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية في عام 2015.
وبذلك، أصبح رينارد أول مدرب في التاريخ يفوز بكأس الأمم الأفريقية مرتين ولكن مع فريقين مختلفين، وهو إنجاز لم يتكرر بعد.
بعد هذا النجاح الذي لا مثيل له في القارة، قرر رينارد أن يمارس تجارته في مكان آخر، وعاد إلى فرنسا لتولي مسؤولية فريق ليل في الدوري الفرنسي، لكنه أقيل بعد حصوله على 13 نقطة فقط في 13 مباراة بالدوري.
"الأخضر"
وهذا يقودنا إلى الفصل الحالي من مسيرة رينارد المهنية، منصبه كمدير للمنتخب السعودي، إذ إنه بعد فترة مخيبة للآمال كمدرب للمغرب، شهدت إقصاءه من دور المجموعات في كأس العالم 2018، انضم رينارد إلى "الأخضر" في عام 2019.
ومنذ تعيينه، صعد المنتخب السعودي من المركز 70 إلى المركز 51 في تصنيفات الفيفا وتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم التي ضمت اليابان وأستراليا.
وبعد هذا النجاح، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن رينارد قد مدد عقده الحالي حتى عام 2027.
وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان حينها عن رينارد "لقد أظهر قدرات كبيرة كخبير تكتيكي في بناء هوية واضحة وأسلوب لعب للفريق مع تحقيق نتائج رائعة. سيوفر هذا التجديد الاستقرار الفني ويساعد في خلق بيئة من الثقة حول الفريق ليكون جاهزًا للتحديات القادمة".
وقال رينارد عن عقده الجديد "منذ لحظة وصولي إلى هنا شعرت بأنني أنتمي للبلد، شعرت بشغف كرة القدم، ورغبة الناس في النجاح والنمو، وتطلع البلاد إلى التقدم والتطور. لقد رأيت بلدًا مليئًا باللاعبين الموهوبين الشباب. لقد حققنا هدفنا الأول، فلنعمل معًا من أجل الباقي. أنا هنا لأبقى".