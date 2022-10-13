رحلة رينارد مدرب منتخب السعودية من الدرجة الرابعة إلى كأس العالم في قطر

يستعد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي للمشاركة في أكبر بطولة في العالم الشهر المقبل وهي كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعدما كان مدربا لأحد أندية الدرجة الرابعة في إنجلترا.

ولا شك أن هذه خطوة بعيدة كل البعد عن أيامه في الدرجة الرابعة مع كامبريدج يونايتد أو مسيرته الكروية التي أبقته في كوت دازور في فرنسا لأكثر من 15 عامًا، لكنه بالتأكيد تحدٍ قادر على مواجهته.

وقبل مواجهة فريقه "الأخضر" مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك في المجموعة الثالثة في وقت لاحق من هذا العام، عرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة واحد من مدربي كرة القدم الأكثر تفردًا واحترامًا الذي ربما لم تسمع به من قبل.

من هو هيرفي رينارد؟

رينارد، 54 عامًا، هو حاليًا مع الفريق الثالث عشر في مسيرته التدريبية، وهذه المرة المدير الفني للمنتخب السعودي. وعلى الرغم من أنه بدأ هذه المسيرة منذ عام 1999، إلا أن القصة لم تبدأ بالنسبة لرينارد.

بدأت مسيرة رينارد كلاعب في بلاده فرنسا عندما لعب كمدافع لفريق كان قبل أن ينتقل لاحقًا إلى ستاد فالوريس ثم دراغينيان في مسيرة كلاعب استمرت من 1983 إلى 1998.

وبعد اعتزاله، تم تعيين رينارد مديرًا فنيا في دراغينيان، وهنا بدأت مسيرته التدريبية حقًا. شهدت العروض الجيدة المتتالية أن المدرب الفرنسي يحظى بالاهتمام لأسلوبه الاستباقي في الأداء، ولم يمض وقت طويل قبل أن يتحسن وضعه.