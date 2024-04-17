السعودية.. "القتل قصاصا" لمواطن دهس امرأة عمدا

شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد المتهمين في منطقة الرياض، عمد إلى دهس امرأة والتسبب في وفاتها.

وفي بيان أصدرته وزارة الداخلية، أعلنت من خلاله تنفيذ الحكم في الجاني باسل بن سهيل العتيبي بعد إقدامه على قتل المواطنة نوير بنت ناجي العتيبي، عن طريق دهسها بسيارته بشكل متعمد.

وألقي القبض على الجاني بعد جريمته، وخلال التحقيق معه تم توجيه التهمة إليه، وإحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر حكم بإدانته وتنفيذ عقوبة القتل قصاصًا بحقه.