ترتيب الحذاء الذهبي: هالاند يقترب بقوة من الصدارة

واصل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تألقه وسجل هدفين جديدين ليعزز تفوقه على هدافي الدوريات الخمسة الكبرى في سباق جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في دوريات أوروبا.

ويتصدر الترتيب العام للحذاء الذهبي النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت برصيد 34،5 نقطة من 23 هدفا، وخلفه يأتي إيرلينغ هالاند، متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة من 17 هدفا، وفي المركز الثالث الأوزبكي بوبور عبد كوليكوف، مهاجم فريق إينيريغيك مينسك، متصدر هدافي دوري روسيا البيضاء، برصيد 23 نقطة من 23 هدفا.

بينما يحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، متصدر هدافي الدوري الإسباني، المركز الرابع برصيد 22 نقطة من 11 هدفا.

ولم يتبق في الدوري النرويجي الممتاز سوى 4 جولات، فيما يتبقى في دوري روسيا البيضاء 3 جولات فقط على النهاية.

ويحتل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، المركز التاسع برصيد 20 نقطة من 10 أهداف.

هالاند أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، بين لاعبي الدوريات الأوروبية الممتازة.