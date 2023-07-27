الجيش السوداني يعلن عودة وفده المفاوض من جدة لـ"التشاور"

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الخميس، أن وفدها المفاوض في مباحثات جدة السعودية، "عاد إلى السودان لأجل التشاور"، مبدية استعدادها لمواصلة المباحثات "متى ما استؤنفت بعد تذليل المعوقات".

وكان وفد الجيش السوداني، وصل أمس الأربعاء إلى مدينة بورتسودان، عائدًا من مدينة جدة السعودية بعد نحو ثلاثة أشهر من المباحثات مع قوات الدعم السريع بوساطة سعودية أمريكية.

وكشف مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، في بيان اليوم الخميس، تفاصيل المباحثات السرية التي كانت جارية خلال ثلاثة الأسابيع الماضية.