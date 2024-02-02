راج أنها سعودية.. كشف جنسية الفتاة التي تعرضت لاعتداء في أمريكا
تتبع صحفي سعودي، درس في الولايات المتحدة الأمريكية، حادثة الاعتداء على فتاة في مدرسة بولاية شيكاغو، بعد مزاعم عن كونها سعودية الجنسية، ليكشف في نهاية الأمر أنها تحمل الجنسية الهندية، وليست السعودية.
وقال حسين الغاوي، الذي ينشط في تقصي المعلومات المنشورة في الإعلام، إنه استعان بزميل له يقيم في الولايات المتحدة، حيث توجه إلى مدرسة "جلينسايد" المتوسطة التي شهدت الحادثة في شيكاغو الأمريكية، وقابل إدارتها.
وأضاف الغاوي في مقطع فيديو، إن إدارة المدرسة أكدت وقوع حادثة الاعتداء داخل المدرسة على طالبة هندية مسلمة، مبينًا أنها قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو شهرين.
وأثارت الحادثة اهتمامًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة، قبل أن تتدخل السفارة السعودية في واشنطن بعد مزاعم نشرتها قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن كون الفتاة سعودية.
وقالت السفارة في بيان "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام وعدد من المعرفات على منصة إكس بشأن تعرض طالبة في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو، لاعتداء لفظي وجسدي ذي دوافع عنصرية، وما تمت الإشارة إليه أن الضحية مواطنة سعودية".
وأضافت السفارة أنه "بمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الأمريكية المعنية، لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية، كما أنه لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار إليها".
وختم البيان: "ستستمر السفارة والقنصلية العامة بمتابعة الموضوع، للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، كما وتؤكد السفارة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة".
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة محجبة تتعرض للضرب من قبل طالب أو أكثر في صالة مدرسية، قبل أن تسقط على الأرض، وسط اتهامات بوجود دوافع عنصرية في الاعتداء.