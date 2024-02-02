راج أنها سعودية.. كشف جنسية الفتاة التي تعرضت لاعتداء في أمريكا

تتبع صحفي سعودي، درس في الولايات المتحدة الأمريكية، حادثة الاعتداء على فتاة في مدرسة بولاية شيكاغو، بعد مزاعم عن كونها سعودية الجنسية، ليكشف في نهاية الأمر أنها تحمل الجنسية الهندية، وليست السعودية.

وقال حسين الغاوي، الذي ينشط في تقصي المعلومات المنشورة في الإعلام، إنه استعان بزميل له يقيم في الولايات المتحدة، حيث توجه إلى مدرسة "جلينسايد" المتوسطة التي شهدت الحادثة في شيكاغو الأمريكية، وقابل إدارتها.

وأضاف الغاوي في مقطع فيديو، إن إدارة المدرسة أكدت وقوع حادثة الاعتداء داخل المدرسة على طالبة هندية مسلمة، مبينًا أنها قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل نحو شهرين.