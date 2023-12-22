باسم ياخور يواجه انتقادًا جديدًا

طالت الفنان السوري باسم ياخور انتقادات جديدة بعد انتقاده، سابقًا، من قِبل الفنان سامر المصري. إذ خرج الفنان عبدالله الشيخ خميس بدوره، منتقدًا "ياخور"، وذلك خلال لقاء إعلامي في برنامج "لحظة حقيقة".

ووجّه الشيخ "خميس" عتبًا لمواطنه "ياخور"، مبينًا أنه "يتصل كثيرًا عليه، لكن الأخير لا يجيب على اتصالاته".

وعلّق قائلاً: "باسم، أنا بحبك وبحترمك كثيرًا واجتماعتنا الأخيرة كانت ظريفة.. بس بتمنّى منك كمان شغلة مهمة.. بتمنّى أن ترد عليَّ لما بتصل".

وكان الفنان سامر المصري قد هاجم "ياخور" في برنامج إعلامي، ووصفه بأنه شخصية "مغرورة".