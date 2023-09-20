الكويت.. الحبس 7 سنوات لقاتل فرح أكبر عن تهمة "الخطف" فقط

أيدت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، حكما بالحبس 7 سنوات عن تهمة الخطف فقط، بحق العسكري المتهم بقتل وخطف فرح أكبر، فهد صبحي محيي الدين، وفق وسائل إعلام كويتية.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم 15 سنة، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف مدة الحبس إلى 7 سنوات عن تهمة الخطف فقط.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كانت "التمييز" قد قضت كذلك بإعدام فهد صبحي عن تهمة قتل فرح أكبر، بعد الطعن على حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الإعدام.

ووقعت جريمة القتل، في 20 نيسان /أبريل من العام 2020، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة، وفق ما ذكرته تقارير محلية.

وتعد قضية فرح أكبر القضية الأسرع في الوصول إلى أروقة المحاكم في الكويت، وذلك بعد أن أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.