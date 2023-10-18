بريتني سبيرز تكشف عن إجهاضها من جاستن تيمبرليك

كشفت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز في مذكراتها، التي نشرت مجلة "بيبول" مقتطفات منها الثلاثاء، أنها لجأت إلى الاجهاض خلال علاقتها مع نجم البوب جاستن تيمبرليك بين عامي 1999 و2002.

ومن المقرر أن يصدر كتاب "ذي وومن إن مي" في الولايات المتحدة بتاريخ الـ24 من تشرين الأول/اكتوبر.

وكتبت "سبيرز" متحدثةً عن إجهاضها، على ما ورد في مقتطف نشرته مجلة "بيبول": "لو كان القرار بيدي، لما أقدمت على ذلك قط".

وأضافت المغنية، البالغة 41 عامًا: "لكنّ جاستن كان متأكدًا من أنه لا يريد أن يكون أبًا".

وكتبت "إنّ هذا القرار كان من أصعب ما اختبرته في حياتي".

وأشارت سبيرز إلى أنها التقت جاستن تيمبرليك عندما كانا طفلين يؤديان دورين في برنامج "ذي ميكي ماويس كلوب" من ديزني.

وبدأ سبيرز وتيمبرليك يتواعدان بعد سنوات عدة قبل أن ينفصلا عام 2002.

ولبريتني سبيرز ابنان هما شون وجايدن من زوجها السابق كيفن فيدرلاين. كما إنها تزوجت لفترة وجيزة (أقل من ثلاثة أيام) من صديق طفولتها جايسن ألكسندر.