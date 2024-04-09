شخص يلقي بنفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام (فيديو)

وإثر ذلك، كشف الأمن العام في بيان عبر حسابه في منصة "إكس"، مبينا أن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام باشرت الواقعة.

ولفت إلى أن الشخص المعني الذي ظهر في الفيديو ملقى على الأرض، كان قد ألقى نفسه من الأدوار العلوية للمسجد.