أحمد خميس يكشف تفاصيل انفصاله عن مشاعل الشحي

كشف الممثل الإماراتي أحمد خميس تفاصيل انفصاله عن مواطنته الممثلة مشاعل الشحي، مؤكدًا أنه "كان يعلم أنها النهاية، خاصة أن علامات الفراق كانت واضحة".

وأكد "خميس" أن رغبته في المضي قُدمًا مع "الشحي"، جعلته يتجاهل العلامات والإشارات التي تنذر بانفصالهما.

ولفت إلى معاناته من حالة انهيار بعد انفصاله عن "الشحي"، مشددًا على أنه "لن ينسى دموعه على فراقها".

وسبق أن أكدت "الشحي" انفصالها عن أحمد خميس، مشيرة إلى أن "أحمد لم يعد في حياتها، وأنها لا تحب الحديث عنه بعد الآن".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي الإماراتي، حيث سبق أن حدث ذلك أكثر من مرة، منذ إعلان زواجهما، العام 2018، قبل أن يعودا إلى بعضهما البعض.

وحاول المشهوران الإماراتيان، الإنجاب أكثر من مرة، لكن لم يتمكنا من ذلك طوال مدة زواجهما.