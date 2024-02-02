خريطة طقس في ألمانيا تثير سجالاً حادًا بشأن حقيقة "تغير المناخ"

أثارت نشرة أخبار الطقس في إحدى القنوات المحلية في ألمانيا، سجالاً واسعًا بين متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقيقة "تغير المناخ"، بعد مقارنة بين نشرتين تعودان إلى تاريخين مختلفين.

وعمد أحد الحسابات إلى دمج نشرتين للطقس من ذات القناة، إحداهما تعود إلى العام 2017، بينما تعود الأخرى إلى العام 2022، مع الإبقاء على تاريخ ذات اليوم، وهو 21 من شهر يونيو/حزيران.

وتُظهر النشرتان، درجات الحرارة في مختلف المدن الألمانية في 2017، والتي تبدو أعلى بفارق كبير مقارنة بدرجات الحرارة في ذات المدن من العام 2022، مع فارق اللون العام للخرائط، والذي أظهر خريطة، العام 2022، مظللة باللون الأحمر، إشارة إلى الاحتباس الحراري.

وقال متابعون إن درجات الحرارة تُظهر انخفاضًا مع تقدم السنوات، وليس ارتفاعًا، كما يدّعي أنصار "تغير المناخ"، والذين يؤكدون ارتفاع الحرارة عامًا تلو الآخر، وتهديد كل هذا على كوكب الأرض.

وأبدى أحد المتابعين انزعاجًا، معتبرًا أن وسائل الإعلام تستخدم "أجندات" لخداع الناس، بشأن "تغير المناخ"، وجعلهم يعتقدون أن هناك اضطرابًا وارتفاعًا في الحرارة.

واعتبر آخر أنّ هناك من يقف خلف محاولة إقناع الناس أن هناك تغيّرات في المناخ، وأن الحرارة على الأرض تصبح أكثر دفئًا.