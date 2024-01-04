الكشف عن 90 اسما من المشاهير في قضية جيفري إبستين

بدأت قاضية في نيويورك الكشف، مساء الأربعاء، عن أسماء أشخاص على صلة بقضية شبكة الملياردير جيفري إبستين، الذي انتحر في سجنه العام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية، بينهم أسماء نساء يعتقد أنهن من ضحايا الاعتداء الجنسي، وشهود التقاضي، وموظفو إبستين، وأشخاص لديهم صلة عابرة بالفضيحة.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، الذين يتراوح عددهم بين 150 و180، هناك الرئيسان الأمريكيان السابقان الديمقراطي بيل كلينتون (1993-2001)، والجمهوري دونالد ترامب (2017-2021)، لكن دون ذكر أي سلوك غير قانوني أو مسيء من جانبهما.

في حالة دونالد ترامب، تم ذكر الملياردير النيويوركي في الوثائق على أنه كان يعرف إبستين، لكن لم يتم ذكر أي سلوك ضار أو إجرامي محتمل.

أما بيل كلينتون وهو كان أكثر قربا من إبستين وكان يسافر معه في سنوات الألفين، فإنّ اسمه ورد عشرات المرات لكن دون أي إشارة واضحة إلى وقائع غير قانونية.

وكان من بين الأسماء، الأمير البريطاني أندرو، الذي اتهمته الأمريكية فيرجينيا جوفري بالاعتداء عليها ثلاث مرات في 2001، غير أن الأمير البالغ 62 عاما، الذي بات منبوذًا بعد هذه القضية، لطالما نفى الاتهامات الموجهة له.

ولاحقا، توصل الأمير البريطاني إلى اتفاق مع جوفري قضى بأن يدفع لها 13 مليون دولار بحسب صحيفة "ديلي تلغراف"، ما جنّبه محاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك كانت لتشكّل إحراجًا كبيرًا للعائلة الملكية البريطانية.

إلى جانب ذلك، كشفت القائمة عن أسماء مشاهير بارزين في قضية جيفري إبستين، منها على سبيل المثال لا الحصر، الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، وعارضة الأزياء البارزة ناعومي كامبل، والممثلة الأمريكية كاميرون دياز، ومواطنها الممثل البارز ليوناردو ديكابريو، والممثل كيفين سباسي، والذي سبق وحوكم في قضايا تحرش رجال أقرّ بارتكابها، والممثل بروس ويليس، إضافة إلى الساحر البارز ديفيد كوبرفيلد.

ومن بين هذه الأسماء، ذُكر اسم العالم الفيزيائي الشهير الراحل ستيفن هوكينج، والذي قيل بحسب وسائل إعلام عالمية، إنه تورط في شبكة إبستين عندما كان مراهقا.