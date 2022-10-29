ما حقيقة انفصال كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز؟
انتشرت شائعة انفصال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لعدم ظهورهما معا منذ فترة طويلة، وعدم قدرته على اصطحابها معه إلى مونديال قطر الذي ينطلق الشهر المقبل.
وتسائل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة انفصالهما، خاصة بعد تداول العديد من الأنباء عن هذا الأمر، وكذلك عدم ظهورهما معا لفترة طويلة.
وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016، ومع ذلك لم يتزوجا رغم إنجابهما ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022) كما أن عارضة الأزياء الأرجنتينية الأصل تعتني بأطفال رونالدو الخمسة.
إذا لم يقررا الزواج في المستقبل القريب، فمن المؤكد أن جورجينا لن ترافق رونالدو في قطر لأن الشرطة هناك تطبق قواعد صارمة في هذا الشأن.
وذلك لأن قطر تمنع غير المتزوجين من العيش معا، تم ذلك لأن الشرطة القطرية حظرت العلاقات خارج الزواج خلال مونديال قطر 2022.
ومع عدم ظهور رونالدو وجورجينا سويا منذ فترة رغم الأنباء التي تتردد عن شراء النجم البرتغالي أغلى قصر في بلاده لكنه لا يزال تحت البناء حتى الآن.
وفي تقرير أخر، أشار إلى أن رونالدو طرد صديقته جورجينا من المنزل وكذلك طرد مدربها الخاص بعد انتشار صور مسربة لهما على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثر بالسلب على نفسية مهاجم مانشستر يونايتد الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد صحة انفصال رونالدو عن جورجينا.
ولكن بالعودة إلى حساب جورجينا على "إنستغرام" والذي يتابعه أكثر من 39 مليون شخص، فستجد أن كريستيانو رونالدو ما زال يتواجد في قائمة متابعيها، كما أنه علق على أخر الصور التي نشرتها صديقته جورجينا منذ 3 أيام واصفا إياها بأنها (نمبر وان)، ما يستبعد الشائعات التي أثارت إلى انفصالهما.
يذكر أن رونالدو سجل هدفا في فوز مانشستر يونايتد 3-صفر على شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي وحظي على إشادة مديره الفني الهولندي إريك تين هاغ.
وأشاد تين هاغ بمهاجمه البرتغالي بعد هزه الشباك في فوز فريقه على شيريف تيراسبول المولدوفي، قائلا إن هذا الهدف هو جائزة لقائد منتخب البرتغال على مثابرته وقوة إرادته.
وتدرب رونالدو منفردا مطلع الأسبوع الحالي وخرج من تشكيلة الفريق خلال مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة تشيلسي يوم السبت الماضي بعد رفضه المشاركة كبديل في مواجهة توتنهام هوتسبير قبل ذلك.
لكنه هز الشباك عند عدوته للتشكيلة عندما أحرز الهدف الثالث والأخير لفريقه ليحقق فريقه الفوز ويضمن الصعود لمراحل خروج المغلوب.