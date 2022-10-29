ما حقيقة انفصال كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز؟

انتشرت شائعة انفصال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لعدم ظهورهما معا منذ فترة طويلة، وعدم قدرته على اصطحابها معه إلى مونديال قطر الذي ينطلق الشهر المقبل.

وتسائل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة انفصالهما، خاصة بعد تداول العديد من الأنباء عن هذا الأمر، وكذلك عدم ظهورهما معا لفترة طويلة.

وارتبط المهاجم البرتغالي وجورجينا منذ عام 2016، ومع ذلك لم يتزوجا رغم إنجابهما ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022) كما أن عارضة الأزياء الأرجنتينية الأصل تعتني بأطفال رونالدو الخمسة.

إذا لم يقررا الزواج في المستقبل القريب، فمن المؤكد أن جورجينا لن ترافق رونالدو في قطر لأن الشرطة هناك تطبق قواعد صارمة في هذا الشأن.

وذلك لأن قطر تمنع غير المتزوجين من العيش معا، تم ذلك لأن الشرطة القطرية حظرت العلاقات خارج الزواج خلال مونديال قطر 2022.

ومع عدم ظهور رونالدو وجورجينا سويا منذ فترة رغم الأنباء التي تتردد عن شراء النجم البرتغالي أغلى قصر في بلاده لكنه لا يزال تحت البناء حتى الآن.

وفي تقرير أخر، أشار إلى أن رونالدو طرد صديقته جورجينا من المنزل وكذلك طرد مدربها الخاص بعد انتشار صور مسربة لهما على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثر بالسلب على نفسية مهاجم مانشستر يونايتد الذي تراجع مستواه بشكل ملحوظ، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تأكيد صحة انفصال رونالدو عن جورجينا.