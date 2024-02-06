"شريحة الدماغ".. سباق شرس بين الشركات وسط جدل أخلاقي

أثار الحديث عما يسمى بـ "شريحة الدماغ" مجددًا جدلًا أخلاقيًّا واسعًا، فضلا عن التحديات العلمية والقانونية والمالية، دون أن يمنع ذلك حالة السباق الشرس بين الشركات المتنافسة في المجال.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن إيلون ماسك، أن شركته المتخصصة في التكنولوجيا العصبية، "نيورالينك"، نجحت في زرع شريحة في دماغٍ بشري لأوّل مرة.

وتختبر الشركة، بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل للتحكم في الأجهزة الخارجية باستخدام أفكارهم.

ولا يمثل زرع الشريحة سوى بداية مسعى سريري طويل الأمد محفوف بالمنافسين، والعقبات المالية، والمعضلات الأخلاقية، بحسب تقرير نشره موقع psypost، إذ تواجه شركة "نيورالينك" عددًا لا يحصى من التحديات في رحلتها، بما في ذلك التحقيقات الجارية في سوء المعاملة المزعومة لحيوانات المختبر ورحيل المديرين التنفيذيين الرئيسيين للشركة.