200 ألف قاصر بإسبانيا تعرّضوا لاعتداءات جنسية من رجال دين مسيحيين

قدّرت لجنة تحقيق مستقلة حول الجرائم ضدّ الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل رجال دين في إسبانيا عندما كانوا قاصرين قد تجاوز 200 ألف منذ 1940، في تقرير نُشر الجمعة.

ولا يقدّم التقرير أرقامًا دقيقة، لكنه يحتوي على استطلاع أُجري بناء على طلب اللجنة المستقلة بين أكثر من ثمانية آلاف شخص، وأفاد بأن 0,6% من البالغين في إسبانيا، الذين يُقدّر عددهم الإجمالي بـ39 مليون شخص أكّدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية عندما كانوا قاصرين من قبل رجال دين مسيحيين.