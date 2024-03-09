السعودية منيرة الرشيد تصبح أول عربية تقود قطاعاً في الجمارك العالمية

أصبحت الأكاديمية السعودية، منيرة خالد الرشيد، أول امرأة سعودية وعربية، يتم انتخابها لرئاسة المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات حول العالم في منظمة الجمارك العالمية.

وستتولى الرشيد المنصب للعامين المقبلين (2025 - 2026)، بعد أن كانت تشغل لعام كامل منصب نائب رئيس المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات في المنظمة المعنية بالتجارة ودخل البضائع بين الدول.

وتشغل الرشيد أيضاً منصب مديرة للمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط (RILO ME) بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي يمثل 11 مكتبًا محليًا تابعًا لإقليم الشرق الأوسط.

وتعمل المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات حول العالم في منظمة الجمارك العالمية في مجال أنظمة مكافحة التهريب الجمركي وتطبيقاتها، ورفع جودة البيانات المرتبطة بمكافحة التهريب، وإرساء قاعدة بيانات موثوقة لمنسوبي الجمارك حول العالم.

وتحمل الرشيد بكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص الإدارة والتسويق والأعمال الدولية عام 2004 من جامعة "نيو هافن" في الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصلة على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال عام 2013 من جامعة اليمامة السعودية.

ومرت حياتها المهنية التي تمتد لنحو 18 عاماً بكثير من المحطات والمناصب، وبينها ترأسها قسم القبول والتسجيل في جامعة اليمامة بين عامي 2006 و2012، ومن ثم عملت بقسم الإدارة الإقليمية في بنك كريدي سويس السعودية بين 2012 و2013، ومديرة العلاقات العامة في مجموعة فولكس فاغن السعودية بين 2013 و2016.

كما شغلت منصب مديرة برنامج التسويق والاتصال في صندوق تنمية الموارد البشرية الحكومي (هدف) بين 2016 و2018، ومستشارة نائب محافظ الشؤون الأمنية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.