بعد أزمة "زوجة واحد لا تكفي".. خالد العجيرب ينسحب من مسرحية كويتية

اعتذر الفنان الكويتي خالد العجيرب عن مسرحية "الأول من نوعه"، بعد قرار وزارة الإعلام بإيقاف جميع الممثلين، المشاركين في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، عن العمل في الكويت.

وكان الفنان العجيرب قد شارك في مشهد واحد فقط في المسلسل، الذي أثار انتقادات واسعة منذ بدء عرضه تزامنا مع شهر رمضان.

وكانت وزارة الإعلام الكويتية قد ألغت مسرحية "في زين الزمان" بعد مشاركة بعض من نجوم المسلسل الرمضاني فيها.

وفي التفاصيل، أعلن الفنان خالد عبدالله المظفر عن انسحاب مواطنه العجيرب من مسرحية "الأول من نوعه".

وقال في بوست قام بنشره عبر حسابه في منصة "إكس": "بيان رسمي باستمرار العروض، بناء على قرار من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نعلن نحن شركة بست بروديكشن بالتزامنا بالقرار الصادر من وزارة الإعلام واحتراما للقانون والقرار الصادر من وزارة الاعلام".