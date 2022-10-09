حقيقة رغبة رودي غارسيا مدرب النصر في العودة إلى تدريب ليون الفرنسي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي حقيقة التقارير التي أشارت إلى إمكانية رحيل رودي غارسيا، مدرب الفريق، والعودة لقيادة ليون الفرنسي.

وأشارت المصادر إلى أن "رودي غارسيا لم يتلق أي اتصالات من مسؤولي ليون، كما إن المدرب الفرنسي يعيش أوقاتًا جيدة مع النصر ويريد البقاء مع الفريق وقتًا أطول".

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أشارت إلى أن "الفرنسي رودي غارسيا لا يمانع العودة مرة أخرى لتدريب نادى ليون الفرنسي، خاصة بعد رحيل المدير الرياضي البرازيلي جونينيو، كما إن الإدارة تستعد لإقالة المدرب بيتر بوش في الساعات المقبلة".

ورحل الفرنسي رودي غارسيا عن تدريب ليون في مايو 2021، الذي تولى إدارته الفنية في 2019، بعد خلافات حادة مع البرازيلي جونينيو.

ونجح النصر في التعاقد مع غارسيا في يونيو الماضي، لمدة موسمين، مقابل 5.8 مليون يورو، ويعد مدرب النصر من أشهر المدربين بالدوري الفرنسي، إذ قام بتدريب 6 أندية مختلفة بفرنسا.

وتولى رودي غارسيا، البالغ من العمر 58 عامًا، تدريب أندية: سانت إتيان، وديغون، ولومان، وليل، وروما، وأولمبيك مارسليا، وليون الفرنسي.

ولم يحقق رودي غارسيا أي لقب، لكنه كان قريبًا من بطولة الدوري الأوروبي مع مارسيليا الفرنسي في موسم 2017-2018، قبْل أن يخسر النهائي مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأطول مسيرة تدريبية لغارسيا كانت مع ليل، إذ قاد الفريق في 256 مباراة، بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، مقابل 142 مباراة مع مارسيليا، و130 مباراة مع ديغون، و118 مباراة مع روما، و78 مباراة مع ليون.

ونجح النصر تحت قيادة رودي غارسيا في تحقيق فوز مستحق، يوم الجمعة الماضي، على أبها بثلاثة أهداف نظيفة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري روشن السعودي.

ورفع النصر بهذا الفوز المستحق رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة الرابعة، ليحتل المركز الثالث عشر.