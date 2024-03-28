نصائح فعالة لإطفاء العطش في رمضان

يظن الكثير من الصائمين في شهر رمضان أنّهم قادرون على إطفاء عطشهم بمجرد شرب كميات كبيرة من الماء على السحور، إلا أنّ ذلك غير صحيح.

وللماء أهمية بالغة في حياتنا، نظرًا لأن الجسم يحتاجه للقيام بكافة عملياته من هضم وأيض وغيرهما، وهو ضرورة كذلك للحفاظ على ترطيب الجلد ونضارة البشرة، كما يساعد على التركيز، وتحسين المزاج، وتخفيف الصداع.

وتوصي منظمة الصحة العالمية باتباع طرق أكثر فاعلية لتجنب العطش في رمضان، كالحرص على توزيع كميات الماء خلال فترة النهار بمعدل كوب ماء كل ساعة من بعد أذان المغرب إلى الفجر، وتجنب شرب كميات كبيرة منه على السحور.

وكذلك، الحرص على تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم، كالموز، والبطيخ، والأفوكادو، خلال السحور، للتقليل من العطش، مع تجنب شرب الشاي والقهوة على السحور، لأنها مدرة للبول، فتُفقد الجسم كميات من الماء، إضافة إلى ذلك يجب تجنب تناول المخللات والموالح على وجبة السحور، لأنها تزيد من الشعور بالعطش.