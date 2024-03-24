"متى الأيام".. دراما رمضانية قطرية تخطف الأضواء بنجوم كبار

يقود الفنان القطري المخضرم، صلاح الملا، فريقاً من الفنانين القطريين والخليجيين، في مسلسل "متى الأيام" وهو أبرز عمل درامي قطري يُعرض في موسم رمضان الحالي.

ويمكن القول إن حضور الملا، ونجوم بارزين آخرين، بينهم باسمة حمادة وسلمى سالم، هو ما يجذب المشاهدين للمسلسل الذي يطرح قصة اجتماعية تقليدية من الصعب أن تنافس على المشاهدة في موسم حافل بالأعمال الدرامية العربية في رمضان.

وتدور قصة المسلسل التي كتبتها، آمنة مراد، حول العلاقات الاجتماعية في المحيط الأسري، حيث الزواج والطلاق، والموت، وصراعات الأبناء، والحب، والفشل، والفقر، والمؤامرات، وغيرها من الأحداث التي تطبع هذا النوع من المسلسلات.

فالطفل صالح الذي يموت والده وهو في عمر العاشرة تقريباً، يجد نفسه ضيفاً ثقيلاً في بيت خاله القاسي، قبل أن يتولى عمه الحنون تربيته، بجانب ابنة العم التي تصبح حبيبة فيما بعد، لتتسلسل الأحداث وسط كثير من الفرح والصدمات والخيبة أحياناً، على أمل أن تتغير الظروف يوماً ما نحو الأفضل.