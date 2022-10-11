الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد نجران في دوري يلو

يستضيف الأهلي منافسه نجران مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر دوري يلو السعودي.

ويلعب العين ضد ضيفه جدة في نفس الجولة أيضاً والتي بدأت بفوز الحزم على القادسية بنتيجة 1-0 كما تغلب هجر على الأخدود بنفس النتيجة وفاز الرياض على العربي بنتيجة 2-1.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي ضد نجران في دوري يلو السعودي ، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب (الجوهرة المشعة) في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري يلو.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق هاني الشهري.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 6 جولات بعدما حقق انتصارين وتعادل 3 مرات وتلقى خسارة وحيدة.

وسجل الأهلي 6 أهداف واستقبل 4 أهداف ، ويقود الفريق المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ويحتل نجران المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط بثلاثة تعادلات دون أي فوز كما تلقى 3 هزائم.

وسجل نجران 6 أهداف واستقبل 12 هدفاً وهو صاحب أضعف دفاع في دوري يلو ، ويقود الفريق مديره الفني الفرنسي لوران هاجست.

وسبق أن تقابل الفريقان في عدة مناسبات آخرها كان عام 2016 ببطولة الدوري وفاز نجران على الأهلي في عقر داره بنتيجة 2-1.

موسيماني.. والفوز الأول

يتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول مع مديره الفني الجديد بيتسو موسيماني من أجل تحسين ترتيبه والانطلاق في جدول الترتيب للأمام.

واستقر موسيماني على إراحة فرانك كوم لعدم جاهزيته بجانب إبراهيم الزبيدي.

ويعتمد الأهلي على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الربيعي وأمامه رباعي خط الدفاع علي مجرشي وفهد الحمد وباستوس وعبد الباسط هندي.

ويقود خط الوسط زياد الجهني وهشام فايق ويوسف العبدلي بينما يقود خط الهجوم هيثم عسيري وعبد الله المقرن ورياض بودبوز.

لوران.. وانتفاضة نجران

عكف لوران على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية للفريق ودراسة أوراق الأهلي أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار.

ومن المرجح أن يعتمد لوران على تشكيلة تضم حارس المرمى عبد الرحمن الشمري وأمامه الرباعي يوسف آل عقيل وربيع هوساوي وسواليو واتارا وفيصل دارسي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط دونالد مولس وبجواره قصي الشلالي والحسن ديارا وفي الهجوم فيتور دا سيلفا وجواو كوتينهو وكارلوس أندريا.

وقال مختار مختار ، مدرب الوحدة الأسبق ، لـ"إرم نيوز" إن الأهلي يقع تحت ضغط كبير قبل مواجهة نجران من أجل تحقيق أول فوز مع مدربه الجديد موسيماني.

وأوضح أن نجران فريق يحتاج أيضاً لتحقيق نتائج طيبة خاصة أنه يحتل المركز قبل الأخير وتعاقد مع مدير فني جديد وهو ما يعطي دوافع قوية للاعبيه.